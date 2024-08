Une première pelletée de terre pour 32 logements sociaux et abordables à Gaspé

GASPÉ, QC, le 26 août 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec Desjardins, la Ville de Gaspé et l'organisme Han-Logement, ont annoncé aujourd'hui la mise en chantier de 32 logements sociaux et abordables à Gaspé. L'immeuble, qui sera érigé sur la rue Forest, accueillera des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Il s'agit d'un investissement totalisant 10,3 M$.

Le projet est réalisé dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de 1 750 logements abordables.

C'est la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagnée du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, du maire de la Ville de Gaspé, M. Daniel Côté, qui en a fait l'annonce. La présidente et cheffe de la direction de Han-Logement, Mme Anik Roy Trudel, ainsi que le directeur principal, Logement abordable au Mouvement Desjardins, M. Yannick Laviolette, étaient également présents.

Le gouvernement du Québec alloue au projet 5,6 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Le gouvernement du Canada, pour sa part, contribue au projet par le biais du Fonds d'innovation pour le logement abordable, à hauteur de 222 343 $. Desjardins y injecte une somme de 3,2 M$ en financement hypothécaire, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, 800 000 $ en capital patient, et la Ville de Gaspé y contribue en offrant le terrain, ce qui représente 443 000 $.

Les premiers locataires pourront emménager dès le 1er juillet 2025. Han-Logement Gaspé sera un milieu de vie intégré de 4 immeubles comportant 32 logements, dont 24 d'une chambre à coucher et 8 de 2 chambres. Il offrira des espaces extérieurs aménagés avec une facilité de circulation, sera situé à proximité de nombreux services et disposera de stationnements privés.

Enfin, tous les locataires pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gaspé.

24 nouveaux logements abordables à Rivière-du-Loup

Ces nouveaux logements à Gaspé font partie du deuxième projet de Han-Logement soutenu par l'Initiative Logement abordable Desjardins en partenariat avec les gouvernements du Québec et du Canada.

En effet, un immeuble de 24 logements abordables a été construit à Rivière-du-Loup. Il permet déjà d'accueillir des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou avec un trouble du spectre l'autisme.

À propos de l'Initiative Logement abordable Desjardins

En 2022, le gouvernement du Québec confiait 175 M$ à Desjardins pour créer 1 000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici la fin de 2025, lesquels seraient le fruit de projets d'habitation répartis dans 14 régions du Québec. De son côté, Desjardins devait rendre disponibles plus de 150 M$ en financement et en capital patient, avec l'appui de Capital régional et coopératif Desjardins, aux organismes porteurs des projets. Ceux-ci s'engageaient à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Grâce à une équipe dévouée, à son vaste réseau de caisses ainsi qu'à l'expertise de la Caisse d'économie solidaire, Desjardins a vu cet objectif être rapidement surpassé. Desjardins a sollicité les organismes à but non lucratif, les coopératives d'habitation ainsi que les acteurs municipaux pour rendre disponibles plus de 1 500 logements abordables d'ici la fin de 2025.

Devant cette efficacité, en décembre 2023, Québec a ajouté une somme de 43,75 M$ à l'enveloppe initiale octroyée à Desjardins afin que soient créés 250 logements abordables additionnels. Par conséquent, ce sont plus de 1 750 logements abordables que Desjardins rendra disponibles en trois ans.

Citations :

« Notre engagement d'accroître une offre de logements adaptés aux besoins des personnes se poursuit. Il faut saluer le travail de tous les partenaires impliqués dans des projets comme celui de Han-Logement Gaspé. Grâce à la mise en commun de nos efforts, l'offre de logements pourra augmenter significativement et rapidement partout au Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que tout le monde dispose d'un endroit sûr où se sentir chez soi. Je suis fier que nous ayons pu soutenir ce projet par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable, en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Gaspé et Desjardins. Cela démontre notre engagement inébranlable à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis très fier d'annoncer le début des travaux pour ce projet à Gaspé. Ces logements permettront à ces personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, ou un trouble du spectre de l'autisme de demeurer à Gaspé, près de leurs proches. C'est fondamental pour le bien-être de ces personnes de ne pas être déracinées de leur communauté et je suis, pour cette raison, très heureux de voir enfin ce projet se concrétiser. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Comme partout au Québec, les besoins en logements abordables sont criants dans la région de Gaspé. C'est pourquoi Desjardins a développé un modèle de guichet unique pour faciliter le processus de réalisation des projets et réduire les délais et les coûts de livraison des logements. Le projet Han-Logement de Gaspé est une preuve de plus de l'efficacité du partenariat innovant avec le gouvernement du Québec. Il répond à notre volonté de développer des communautés plus justes et équitables. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Depuis nos premiers partenariats avec Han-Logement, il y a 7 ans déjà, dans divers projets au Québec, nous sommes toujours impressionnés par le modèle d'affaires innovateur qui implique plusieurs investisseurs, en plus de donateurs. Un modèle qui permet de bonifier l'offre de logements adaptés aux besoins des ménages aux prises avec des défis d'accessibilité et de disponibilité. Notre engagement rejoint parfaitement nos orientations axées sur l'immobilier durable, rentable et socialement responsable. Je salue tous les partenaires et artisans de ce nouveau projet à Gaspé. »

Martin Raymond, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Avec la pénurie de logements qui sévit à Gaspé, le projet de Han-Logements est une excellente avenue pour notre communauté, en plus de répondre à des besoins spécifiques. Le modèle d'affaires de cet organisme est aussi une inspiration qui peut, en soi, contribuer à rehausser l'offre immobilière dans des régions comme la Gaspésie. Je remercie les promoteurs d'investir chez nous; c'est un plaisir pour la Ville de Gaspé de contribuer à ce projet. »

Daniel Côté, maire de Gaspé

« Nous comptons aujourd'hui 43 immeubles et 293 logements à notre actif et avons près de 100 nouveaux logements en chantier dans le nouveau pôle du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, et encore plus à venir. Nous sommes donc très fiers des projets que Han-Logement a réussi à mettre sur pied jusqu'à maintenant et nous poursuivons notre mission avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement. Nous avons une projection de 400 logements répartis dans le pôle Bas-Saint-Laurent - Gaspésie et l'objectif de construire 1 500 logements supplémentaires à travers le Québec d'ici 2030! »

Anik Roy Trudel, présidente et cheffe de la direction de Han-Logement

Faits saillants :

Han-Logement est un pilier de l'inclusion et de l'accessibilité qui existe depuis 2002. Il se donne pour mission de proposer des logements complètement adaptés aux besoins des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement.

Desjardins et le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribuent au développement économique du Québec en investissant dans des projets immobiliers et socialement responsables, en partenariat avec des leaders du secteur immobilier.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) de la SCHL favorise l'innovation et la croissance dans le secteur du logement abordable et vise à encourager l'élaboration de nouveaux modèles de financement et de nouvelles techniques de construction.

L'objectif du Fonds est de soutenir des modèles de financement innovateurs et des conceptions uniques afin de rendre le logement plus abordable et de réduire les coûts et les risques associés aux ensembles de logements abordables.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

