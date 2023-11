Une première participation au congrès de l'Observatoire International de la Démocratie Participative pour l'Office de participation publique de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil sera présent au 22ème congrès annuel de l'Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) qui se tiendra à Rio de Janeiro au Brésil du 6 au 8 novembre 2023.

« Le modèle de création de l'Office, et le modèle québécois de façon plus large, sont à l'avant-garde des pays démocratiques en matière de participation publique », explique Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office. « Nous sommes fières de partager notre cheminement avec d'autres villes du monde, et espérons autant les inspirer que de puiser dans leur expérience pour encore mieux servir la communauté de Longueuil », ajoute la présidente.

L'OIDP est un réseau international de villes et d'organisations qui ont un intérêt pour la démocratie participative. La conférence annuelle regroupe tous les membres du réseau pour des discussions et des partages d'expériences et pour dresser un état de la démocratie participative à travers le monde.

L'édition 2023 de la conférence, sous la présidence de la ville de Rio de Janeiro, s'articulera autour de quatre axes thématiques : Inclusion et diversité - Égalité des genres, Participation et délibération, Transparence et gouvernement ouvert et Citoyenneté et démocratie.

Pour sa première participation, l'Office organise et anime un panel intitulé « Participation, innovation et indépendance : comment la Ville de Longueuil s'est inspirée d'un modèle qui a fait la renommée du Québec (Canada)». La discussion portera sur les différentes itérations du modèle participatif québécois, du Bureau d'audience publique en environnement (BAPE) à l'Office de participation publique de Longueuil en passant par l'Office de consultation publique de Montréal établi il y a maintenant plus de 20 ans.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

SOURCE Office de participation publique de Longueuil

Renseignements: Louis-Alexandre Cazal, Agent de communications , Cellulaire : (514) 887-1561, Courriel : [email protected]; https://oppl.quebec