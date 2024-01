MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Un nouveau partenariat entre OPTITHERA, Groupe ELNA Médical et le Programme de partenariats pour les applications de la génomique (PPAG) de Génome Canada et Génome Québec vient d'être conclu. Cette entente permettra de franchir la dernière étape requise avant la mise en marché du tout premier test génomique prédicteur de risque des complications du diabète.

Optithera (Groupe CNW/ELNA Medical)

Cet investissement majeur de 12,8 M$ au sein de ce nouveau partenariat public-privé témoigne des qualités innovantes et de l'impact socio-économique potentiel sur le système de santé canadien du projet « Prédire pour prévenir : un nouveau score dérivé de la génomique pour améliorer le pronostic des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) à haut risque de complications ». Cette première mondiale en médecine de précision a été développée en collaboration avec la compagnie OPTITHERA par une équipe dirigée par les Drs Pavel Hamet et Johanne Tremblay, d'éminents chercheurs associés au Centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM).

Avec plus de 4 millions de Canadiens atteints de diabète en 2022, soit 10 % de la population, cette condition médicale augmente le risque de complications cardiovasculaires et rénales sérieuses ayant des conséquences majeures sur la qualité de vie des patients, entraînant ainsi des coûts estimés à 30 milliards $ pour notre système de soins de santé.

Grâce à l'information génomique et à l'intelligence artificielle (IA), nous pouvons maintenant prédire le risque de complications avant l'apparition des premiers symptômes. Une meilleure prédiction du risque de développer ces complications permettra de traiter plus tôt et mieux les patients qui présentent un risque élevé.

« Notre test génomique de prédiction de risque est particulièrement bien documenté et a déjà été validé afin de permettre l'identification des personnes plus à risque de développer plusieurs complications cardiorénales associées au DT2, notamment l'infarctus du myocarde, les accidents cérébrovasculaires et la néphropathie diabétique », mentionne le Dr Pavel Hamet, professeur à l'Université de Montréal et président fondateur de OPTITHERA spécialisée dans la médecine de précision ainsi que dans le développement et l'application clinique de technologies innovantes. Le Dr Hamet est également récipiendaire de l'Ordre du Canada.

« Après avoir démontré l'impact de notre test génomique dans l'insuffisance rénale causée par le diabète, nous sommes maintenant rendus à la dernière étape précédant sa mise en marché. Soit d'évaluer auprès des patients diabétiques et de leurs médecins les retombées de cette innovation en médecine de précision en milieu clinique au Canada, ainsi que son impact potentiel sur le système de santé au niveau de la diminution des coûts associés au traitement du DT2 », ajoute le Dr Hamet.

« L'innovation étant au cœur de la raison d'être du Groupe ELNA Médical, nous sommes particulièrement fiers de notre partenariat stratégique avec OPTITHERA. Notre collaboration dans le cadre de cette première mondiale représente un investissement important qui contribuera sans l'ombre d'un doute à l'amélioration de la santé globale des Canadiens », souligne Laurent Amram, président et fondateur du Groupe ELNA Médical, le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada.

« La vaste expertise et expérience en recherche clinique de notre division de laboratoire diagnostique ainsi que notre réseau national de cliniques nous permettront ainsi d'offrir en exclusivité à la population canadienne ce test innovant », conclut M. Amram.

Dans le cadre de ce projet, près de 600 variants génomiques associés aux maladies cardiovasculaires et rénales chez plus d'un million d'individus ont été sélectionnés à ce jour. Du même coup, un modèle de prédiction de risque a été développé en analysant les données cliniques et génétiques des participants provenant de 17 pays de l'étude ADVANCE, l'une des plus importantes études cliniques au monde chez les patients diabétiques.

Après nombre d'années de recherches intensives et à la suite d'évaluations visant à démontrer son utilité et son adoption en milieu clinique au CHUM et dans le réseau de cliniques du Groupe ELNA Médical, OPTITHERA et ELNA pourront bientôt offrir aux Canadiens atteints de diabète ce test unique et efficace de prédiction des risques de complications liées à ce type de condition médicale.

OPTITHERA et Groupe ELNA Médical tiennent à remercier Génome Canada et Génome Québec pour leur appui.

À propos de OPTITHERA

OPTITHERA a été fondée en 2014 par la Société de valorisation du CHUM et le Dr Pavel Hamet. OPTITHERA est une compagnie de médecine de précision spécialisée dans le développement et les applications cliniques de technologies innovantes dans le domaine du diabète. Grâce à la génomique et l'intelligence artificielle, OPTITHERA a développé un test génomique simple qui pourra indiquer au médecin traitant si ses patients souffrant de DT2 seront ou non à risque de développer des complications liées à leur maladie. Pour en savoir plus : optithera.com/fr/

À propos du Groupe ELNA Médical

Groupe ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant plus de 1,6 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies. Pour en savoir plus : elnamedical.com/fr

À propos du Programme de partenariats pour les applications de la génomique (PPAG) financé par Génome Canada

Le PPAG vise à favoriser les partenariats entre l'industrie, des utilisateurs publics, et la recherche académique. Ce programme permet de stimuler le potentiel de la génomique pour accroître la compétitivité des secteurs clés de l'économie du Canada.

Axé sur les solutions, le PPAG témoigne de la maturité de la technologie et de la volonté des utilisateurs d'en accélérer l'adoption. Pour en savoir plus : genomecanada.ca/fr/funding/programme-de-partenariats-pour-les-applications-de-la-genomique/

À propos du CRCHUM

Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM) est l'un des principaux centres de recherche hospitaliers en Amérique du Nord. Sa mission est d'améliorer la santé des adultes grâce à un continuum de recherche couvrant des disciplines telles que la science fondamentale, la recherche clinique et la santé des populations. Quelque 2120 personnes travaillent au CRCHUM, dont près de 550 chercheuses et chercheurs, et plus de 500 étudiantes et étudiants des cycles supérieurs, et stagiaires postdoctoraux. Pour en savoir plus : crchum.com

SOURCE ELNA Medical

