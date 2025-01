VICTORIAVILLE, QC et MONTRÉAL, le 21 janv. 2025 /CNW/ - La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) se réjouit de l'adoption d'un premier règlement municipal dans le cadre du projet d'écofiscalité appliquée aux solutions nature pour le climat. Cette mesure d'écofiscalité, élaborée en partenariat avec une équipe de l'École nationale d'administration publique (ENAP) et du Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE), vise à maintenir la canopée urbaine lors de travaux de construction.

Une première mesure d’écofiscalité appliquée aux solutions nature voit le jour à Victoriaville (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

Le nouveau règlement fixe à 25$ par mètre carré de canopée perdue la redevance à payer lors de la construction d'un bâtiment avec fondation. La mesure vise ainsi à inciter les demandeurs de permis de construction à minimiser la perte de couvert végétal lors de leurs travaux. Les montants récoltés par la redevance permettront à la ville de financer ses efforts de plantation afin de compenser les pertes et maintenir la canopée urbaine sur son territoire.

La SNAP Québec et ses partenaires accompagnent les villes de Victoriaville, Varennes et Nicolet dans la conception de mesures d'écofiscalité visant la protection de la nature et l'adaptation aux changements climatiques. Ce premier règlement adopté à Victoriaville démontre le potentiel de l'écofiscalité pour financer des actions climatiques ambitieuses et encourager des changements de comportements en faveur de l'environnement.

Ce projet a été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada agissant par l'entremise du ministère fédéral d'Environnement et Changement climatique Canada.

Citations:

« Pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux défis liés aux îlots de chaleur, la plantation d'arbres s'impose comme une solution essentielle. En 2025, cette nouvelle mesure consacrée au développement durable et à la résilience urbaine nous permettra de passer à l'action. Les bienfaits des arbres sur notre qualité de vie profiteront à toutes et tous. »

- Antoine Tardif, maire de Victoriaville

« La ville de Victoriaville fournit un modèle intéressant aux municipalités québécoises qui reconnaissent de plus en plus les bienfaits de la nature pour leur population. À toutes celles qui veulent agir pour préserver la biodiversité et lutter contre les changements climatiques, l'écofiscalité est maintenant un outil incontournable. »

- Jean-Philippe Lemay, avocat à la SNAP Québec

« Ce projet de recherche mené par la SNAP Québec, le CQDE, la Ville de Victoriaville et l'équipe de la professeure Tremblay-Racicot est un outil concret de lutte et d'adaptation aux changements climatiques. Leur collaboration témoigne de l'importance du rôle que jouent les villes, les ONG et une université comme l'ENAP dans la mise en place de solutions porteuses pour les membres de notre société et leurs milieux de vie. »

- Hugo Cyr, directeur général de l'École nationale d'administration publique (ENAP)

« Le CQDE est fier de participer à ce projet novateur. L'écofiscalité est un outil important qui doit agir en complémentarité avec une réglementation rigoureuse. Ce règlement de la Ville de Victoriaville est un modèle à suivre pour toute municipalité qui souhaite améliorer l'état de l'environnement sur son territoire, et ce, à faible coût, voire à coût nul. »

- Marc Bishai, avocat au Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)

Contacts: Charles Verville, Chef de Division des communications, Victoriaville, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]; Charlène Daubenfeld, Directrice des communications, SNAP Québec, Cell: 514 378-3880, [email protected]; Sophie Laberge, Conseillère en communications, ENAP, Cell : 514 771-8256, [email protected]; Sophie Turri, Directrice des communications, CQDE, Cell: 438 979-7951, [email protected]