MONTRÉAL, le 17 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les peuples autochtones sont les gardiens et les intendants des terres, des eaux et des glaces, ainsi que des chefs de file de la conservation de la nature depuis des temps immémoriaux. Le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux collaborent avec les peuples autochtones afin d'accroître la superficie de nature protégée d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, à la COP15, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Shane Thompson, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest, et Danny Gaudet, Ɂek'wahtı̨dǝ́ (chef) du gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę, ont signé une lettre d'intention pour appuyer la création de l'aire protégée et de conservation autochtone Sahtú K'aowe autour du Grand lac de l'Ours (Tsá Tué), dans les Territoires du Nord-Ouest.

Tsá Tué est le huitième plus grand lac au monde. Il revêt une importance culturelle pour les peuples dénés et il présente une grande valeur écologique pour le Canada. Le lac chevauche le cercle polaire, et il est entouré de forêts boréales. Le lac fait plus de 31 000 km2, ce qui représente environ 0,3 p. 100 de la masse terrestre du Canada, et il figure parmi les écosystèmes les plus intacts au monde sur le plan écologique. Le bassin versant de Tsá Tué fournit des habitats importants à diverses espèces emblématiques du Canada, comme le bœuf musqué, l'orignal et le caribou.

Ce projet soutient la conservation dirigée par des Autochtones et pourrait contribuer grandement aux objectifs de conservation du Canada. Le lac est considéré comme sacré par le peuple de Délı̨nę, qui le voit comme un être vivant.

Ce projet n'est qu'un exemple qui illustre comment le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires autochtones à préserver la nature et à combattre la perte de biodiversité, alors que le monde entier est réuni à Montréal pour la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. La COP15 représente pour le Canada une occasion de faire preuve de leadership en prenant des mesures pour préserver la nature et mettre un terme à la perte de biodiversité à l'échelle mondiale.

Citations

« Tsá Tué, ou le Grand lac de l'Ours, revêt une importance culturelle pour les peuples dénés et il présente une grande valeur écologique pour le Canada et le reste du monde. Le soutien offert aux initiatives de conservation dirigées par les Autochtones dans le cadre de partenariats solides comme celui-ci contribue significativement aux objectifs du Canada. En continuant de travailler ensemble, nous sommes tous gagnants, et c'est le seul moyen qui nous permettra d'atteindre nos objectifs collectifs de conservation. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La conservation dirigée par les Autochtones est positive pour la population, la biodiversité et l'environnement. Notre gouvernement est heureux de soutenir le gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę afin qu'il continue d'assurer l'intendance et la conservation de Tsá Tué, qui est essentiel au bien-être social, culturel et économique de son peuple. »

- Shane Thompson, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« La santé de Tsá Tué (Grand lac de l'Ours) est intrinsèquement liée à la santé de l'esprit, du corps et de l'âme de mon peuple. L'eau unit et lie toutes les choses entre elles. La création de l'aire protégée et de conservation autochtone Sahtú K'aowe permet au peuple de Délı̨nę de se réapproprier son rôle de gardien du lac. La reconnaissance et le soutien offerts par nos partenaires que sont le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada constituent une étape cruciale vers la reconnaissance de l'expertise des peuples autochtones dans la préservation de la biodiversité canadienne. »

- Danny Gaudet, Ɂek'wahtı̨dǝ́ (chef), gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę

Faits en bref

Une partie ou la totalité de l'aire protégée et de conservation autochtone Sahtú K'aowe pourrait être reconnue comme contribuant au respect des engagements du Canada en matière d'aires protégées dans le cadre de l'initiative de financement de projets pour la permanence qui est en cours aux Territoires du Nord-Ouest.

À compter de 2023-2024, le gouvernement du Canada versera une somme pouvant atteindre 800 millions de dollars sur sept ans pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones dans le cadre du financement de projets pour la permanence. À terme, ces projets pourraient protéger jusqu'à un million de kilomètres carrés supplémentaires.

D'autres investissements historiques ont été faits par le gouvernement du Canada pour soutenir les initiatives de conservation dirigées par des Autochtones, notamment les suivants :

un investissement de 118 millions de dollars dans le budget de 2018 pour soutenir les initiatives de conservation dirigées par des Autochtones, y compris les initiatives de gardiens autochtones et les aires protégées et de conservation autochtones;



un investissement de 454 millions de dollars dans le budget de 2021 pour soutenir une foule d'initiatives de conservation dirigées par des Autochtones, comme les mesures de conservation par zones dirigées par les Autochtones, les initiatives de gardiens autochtones, les mesures de conservation sur les terres inuites et les partenariats avec les Autochtones pour les espèces en péril.

Jusqu'à présent, ces investissements ont permis à plus de 170 initiatives communautaires de gardiens des Premières Nations, des Inuits et des Métis et 139 partenariats avec les Autochtones de voir le jour afin de protéger les espèces en péril.

Selon les données des Nations Unies, les terres dont les peuples autochtones sont les gardiens représentent environ 20 p. 100 des terres de notre planète et contiennent jusqu'à 80 p. 100 de la biodiversité restante du monde.

