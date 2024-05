Une première en Amérique du Nord : Lafarge Canada et Geocycle Canada concluent un projet pilote de production 100% circulaire de clinker en Nouvelle-Écosse

Au cours de la dernière année, Lafarge Canada, Geocycle Canada et le Centre d'innovation du groupe Holcim ont collaboré pour la production 100%circulaire de clinker à la cimenterie de Brookfield. La nouvelle méthode de production consiste à remplacer les matières premières vierges par des options à plus faible émission de carbone provenant des sources de déchets et à utiliser des combustibles provenant de matériaux autrement destinés à des sites d'enfouissement. L'essai industriel positif a été effectué en février et le ciment de ce clinker sera produit au printemps pour d'autres essais et le développement de la technologie.

« Ce nouveau clinker sera utilisé pour produire un ciment recyclé à 100 % au cours de ce projet pilote. Ce ciment sera à son tour utilisé dans des opérations de béton prêt à l'emploi pour alors obtenir un produit de béton recyclé à 100 %. Ce processus fera progresser la décarbonisation et la construction circulaire en Nouvelle-Écosse », a expliqué Andrew Stewart, Vice-président, Ciment, Lafarge Canada (Est).

Afin de produire du clinker entièrement recyclé, Geocycle Canada a collaboré avec des parties prenantes générant des déchets et des sous-produits en Nouvelle-Écosse pour trouver une solution qui contenait les composants nécessaires. « Nos objectifs de croissance verte consistent à réutiliser les déchets industriels et les sous-produits pour les fondations mêmes de nos maisons et d'autres bâtiments, et c'est ainsi que nous contribuons à l'économie circulaire », a commenté Sophie Wu, Cheffe de Geocycle Amérique du Nord.

En 2022, l'usine d'Altkirch de Holcim, en France, a été la première installation de fabrication de ciment au monde à produire du clinker entièrement fait de minéraux recyclés. Cette année, le succès de l'essai en Nouvelle-Écosse témoigne une fois de plus de l'engagement mondial de la compagnie à l'égard de la décarbonisation des entreprises et de son investissement dans la construction circulaire.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de solutions de construction durables et innovantes au Canada. Celles-ci incluent des granulats, du ciment, du béton prêt à l'emploi et préfabriqué, de l'asphalte, du pavage, ainsi que des solutions pour la construction routière et civile. Nous avons plus de 6 900 employé(e)s et 400 sites à travers le pays. En tant que filiale de Holcim, Lafarge Canada est guidé par la raison d'être du groupe: construire le progrès pour l'humanité et la planète.

Les 63 448 employé(e)s de Holcim ont pour mission de décarboniser la construction tout en améliorant le niveau de vie de toutes et tous. Nous donnons à nos client(e)s les moyens de construire mieux avec moins, grâce à une large gamme de solutions circulaires et à faible émission de carbone, d'ECOPact® à ECOPlanet®. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l'isolation PRB, Holcim rend l'utilisation des bâtiments plus durable pour promouvoir l'efficacité énergétique et la rénovation écologique. Le développement durable étant au cœur de notre stratégie, nous sommes sur la voie de devenir une compagnie nette zéro avec des objectifs de 1,5°C validés par le SBTi.

www.lafarge.ca

À propos de Geocycle

Dans un monde où la population augmente et où l'urbanisation progresse, Geocycle fournit des solutions durables aux municipalités et aux industries en transformant les déchets en ressources, c'est-à-dire en recyclant, dans la mesure du possible, tout en valorisant les matériaux non recyclables. Membre dévoué du groupe Holcim, nous exerçons nos activités à l'échelle mondiale et offrons des solutions de récupération et de recyclage à grande échelle et éprouvées scientifiquement. Nous établissons des normes de pointe dans l'industrie, favorisons la symbiose dans l'industrie et offrons la tranquillité d'esprit à nos partenaires pour atteindre leurs propres objectifs de développement durable. Nous travaillons à ne pas gaspiller de ressources, ce qui mène à la décarbonisation, favorise l'économie circulaire et le progrès pour l'humanité et la planète. www.geocycle.com/

À propos de Holcim

Holcim est un leader mondial des solutions de construction innovantes et durables avec un chiffre d'affaires net de 27,0 milliards CHF en 2023. Animé(e)s par l'objectif de construire le progrès pour l'humanité et la planète, nos 63 448 employé(e)s ont pour mission de décarboniser la construction, tout en améliorant le niveau de vie de toutes et tous. Nous permettons à nos client(e)s de toutes les régions de construire mieux avec moins, avec notre vaste gamme de solutions faibles en carbone et circulaires, comme ECOPact, ECOPlanet, ainsi que notre plateforme de technologie circulaire ECOCycle®. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l'isolation PRB, Holcim rend l'utilisation des bâtiments plus durable pour promouvoir l'efficacité énergétique et la rénovation écologique. Avec le développement durable au cœur de notre stratégie, nous sommes sur la voie de devenir une compagnie nette zéro avec des objectifs de 1,5 °C validés par SBTi.

Pour en savoir plus sur Holcim, visitez www.holcim.com et suivez-nous sur LinkedIn.

