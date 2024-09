L'investissement de plus de 10 millions de dollars permettra de réduire de 12 000 tonnes par année les émissions carboniques de la cimenterie de Lafarge Canada à Brookfield

TORONTO, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Lafarge Canada et Geocycle Canada , deux membres du Groupe Holcim , et le Bureau de la recherche et du développement énergétiques (BRDE) du ministère des Ressources naturelles du Canada (RNCan), ont annoncé aujourd'hui l'ouverture de la première usine de combustibles à faible émission de carbone1 de Geocycle au Canada - une installation de plus de 10 millions de dollars située à la cimenterie de Brookfield (N.-É.) de Lafarge Canada. Cet investissement représente l'une des initiatives les plus transformatrices de la cimenterie au cours de ses 50 ans d'existence. Le projet a reçu 3,53 millions de dollars du Programme d'innovation énergétique (PIE) du gouvernement fédéral, qui a été créé pour faire progresser les technologies d'énergie propre afin de soutenir la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone.

L’usine de combustibles à faible émission de carbone de Geocycle Canada, située à la cimenterie de Lafarge à Brookfield (N.-É.). Crédits : Banque d’images interne. (Groupe CNW/Lafarge Canada Inc.)

« Le ciment est un élément essentiel des projets d'infrastructure qui contribuent à la croissance économique. En mettant en œuvre des solutions durables et novatrices pour réduire notre impact environnemental, nous répondons aux besoins de nos clients et des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités, aujourd'hui et à l'avenir », a déclaré David Redfern, Président Directeur Général - Est du Canada. « Notre collaboration continue avec Geocycle Canada renforce notre engagement à investir dans la construction circulaire au Canada et à faire progresser celle-ci. »

Lorsqu'elle aura atteint sa phase de production maximale, la nouvelle usine détournera chaque année environ 14 000 tonnes de déchets des sites d'enfouissement avant de les prétraiter en combustibles à faible émission de carbone, réduisant ainsi de manière radicale la dépendance de la cimenterie Brookfield à l'égard des combustibles fossiles traditionnels. On s'attend à ce que cette mesure réduise les émissions de carbone de l'usine de plus de 12 000 tonnes par an2, ce qui équivaut à retirer 13 480 véhicules de promenade de la circulation3.

Première installation de ce genre de Geocycle au pays, l'usine de combustible à faible émission de carbone récupérera des déchets tels que des plastiques non recyclables provenant de sources locales - et bientôt des déchets issus de travaux de construction et de démolition - et les transformera en combustibles à faible émission en carbone qui serviront à fabriquer du ciment et, en définitive, le béton utilisé dans les projets de construction au sein de la région et ailleurs. La nouvelle installation devrait également générer des emplois dans la collectivité locale de la Nouvelle-Écosse.

« Chez Geocycle, nos solutions sont conçues dans une optique circulaire », a déclaré Sophie Wu, Cheffe de Geocycle pour l'Amérique du Nord. « Nous sommes très heureux de franchir une nouvelle étape cruciale dans notre partenariat continu avec Lafarge Canada. Cette initiative illustre avec brio notre travail en faveur de la décarbonisation de l'industrie de la construction au Canada. »

« En transformant les déchets de la collectivité locale en énergie à faible émission de carbone, Lafarge Canada et Geocycle Canada réduisent la dépendance du Canada aux combustibles fossiles traditionnels et ouvrent la voie à d'autres projets d'énergie à basse teneur en carbone dans l'industrie de la construction », a déclaré l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

La mise en service de l'usine a débuté en juin 2024, au moment où les équipes de Lafarge et de Geocycle ont commencé à collaborer avec les fabricants locaux et les installations de récupération des matériaux pour collecter leurs déchets et les prétraiter dans la nouvelle installation. Les deux organisations s'efforcent conjointement de trouver des solutions pour décarboniser l'industrie de la construction. En mai, elles ont annoncé l'achèvement d'un projet pilote visant à produire du clinker de haute qualité fabriqué à partir de matériaux recyclés provenant de déchets. Le clinker est le principal ingrédient du ciment et l'ingrédient actif du béton.

________________________________ 1 Les combustibles à faible émission de carbone (soit également les combustibles à plus faible émission de carbone ou ceux de remplacement à faible émission de carbone) sont définis ici et dans certaines administrations canadiennes comme des combustibles dont les émissions de carbone sont inférieures à celles des combustibles fossiles qu'ils remplacent, c'est-à-dire le charbon dans le cas de la cimenterie de Brookfield. 2 Applicable aux émissions de portée 1 de la cimenterie, dont les réductions ont été calculées à l'aide de la méthodologie du WBCSD et du WCI. 3 Chiffre calculé à l'aide du calculateur des équivalences des émissions de gaz à effet de serre de Ressources naturelles Canada .

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de solutions de construction durables et innovantes au Canada. Celles-ci incluent des granulats, du ciment, du béton prêt à l'emploi et préfabriqué, de l'asphalte, du pavage, ainsi que des solutions pour la construction routière et civile. Nous avons plus de 6 900 employé(e)s et 400 sites à travers le pays. En tant que filiale de Holcim, Lafarge Canada est guidé par la raison d'être du groupe: construire le progrès pour l'humanité et la planète.

Les 63 448 employé(e)s de Holcim ont pour mission de décarboniser la construction tout en améliorant le niveau de vie de toutes et tous. Nous donnons à nos client(e)s les moyens de construire mieux avec moins, grâce à une large gamme de solutions circulaires et à faible émission de carbone, d'ECOPact® à ECOPlanet®. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l'isolation PRB, Holcim rend l'utilisation des bâtiments plus durable pour promouvoir l'efficacité énergétique et la rénovation écologique. Le développement durable étant au cœur de notre stratégie, nous sommes sur la voie de devenir une compagnie nette zéro avec des objectifs de 1,5°C validés par le SBTi.

www.lafarge.ca

À propos de Geocycle

Dans un monde où la population augmente et où l'urbanisation progresse, Geocycle fournit des solutions durables aux municipalités et aux industries en transformant les déchets en ressources, c'est-à-dire en recyclant, dans la mesure du possible, tout en valorisant les matériaux non recyclables. Membre dévoué du groupe Holcim, nous exerçons nos activités à l'échelle mondiale et offrons des solutions de récupération et de recyclage à grande échelle et éprouvées scientifiquement. Nous établissons des normes de pointe dans l'industrie, favorisons la symbiose dans l'industrie et offrons la tranquillité d'esprit à nos partenaires pour atteindre leurs propres objectifs de développement durable. Nous travaillons à ne pas gaspiller de ressources, ce qui mène à la décarbonisation, favorise l'économie circulaire et le progrès pour l'humanité et la planète.

www.geocycle.com

À propos de Holcim

Holcim est un leader mondial des solutions de construction innovantes et durables avec un chiffre d'affaires net de 27,0 milliards CHF en 2023. Animé(e)s par l'objectif de construire le progrès pour l'humanité et la planète, nos 63 448 employé(e)s ont pour mission de décarboniser la construction, tout en améliorant le niveau de vie de toutes et tous. Nous permettons à nos client(e)s de toutes les régions de construire mieux avec moins, avec notre vaste gamme de solutions faibles en carbone et circulaires, comme ECOPact, ECOPlanet, ainsi que notre plateforme de technologie circulaire ECOCycle®. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l'isolation PRB, Holcim rend l'utilisation des bâtiments plus durable pour promouvoir l'efficacité énergétique et la rénovation écologique. Avec le développement durable au cœur de notre stratégie, nous sommes sur la voie de devenir une compagnie nette zéro avec des objectifs de 1,5 °C validés par SBTi.

Pour en savoir plus sur Holcim, visitez www.holcim.com et suivez-nous sur LinkedIn.

