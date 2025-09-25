Une première en 10 ans L'UQAM inaugure un nouveau pavillon consacré à l'entrepreneuriat et à l'innovation au cœur du Quartier latin

MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) célèbre aujourd'hui l'inauguration officielle de son tout nouveau pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation, une première construction majeure sur son campus depuis une décennie.

Pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation. Photo: Nathalie St-Pierre, UQAM (Groupe CNW/Université du Québec à Montréal)

Face au pavillon J.-A-DeSève, qui abrite déjà des activités de l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM), ce nouvel espace est entièrement consacré à la formation de la relève entrepreneuriale francophone. Situé au 1250, rue Sanguinet, en plein cœur du Quartier latin, ce pavillon moderne et lumineux s'inscrit dans une démarche de revitalisation urbaine et renforce le dynamisme du centre-ville montréalais.

« Ce magnifique pavillon incarne une vision claire : celle de favoriser l'apprentissage, tout en contribuant à la relance du Quartier latin, où l'UQAM est enracinée depuis plus de 55 ans. Consacré aux programmes professionnels de cycles supérieurs en gestion, ce lieu inspirant jouera un rôle clé dans le développement économique de Montréal et du Québec, tout en formant une nouvelle génération d'entrepreneurs francophones. C'est pour moi l'aboutissement d'un rêve. J'ai en effet été témoin des débuts de ce projet alors que j'étais doyen de l'École des sciences de la gestion », souligne M. Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM.

« Ce nouveau pavillon permettra à l'UQAM de poursuivre sa mission au cœur de Montréal, en plus d'offrir un environnement stimulant et moderne aux prochaines cohortes étudiantes. Je salue le travail de toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet d'envergure. Investir dans la formation de notre relève entrepreneuriale, c'est s'assurer d'un Québec plus innovant et plus prospère! », s'enthousiasme la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Martine Biron.

Un lieu d'innovation ouvert sur le monde

Ouvert depuis juin 2025, le pavillon accueille les programmes de cycles supérieurs en gestion, dont le MBA, la maîtrise en gestion de projet (MGP) et la maîtrise en finance appliquée (MFA). Il héberge également le Centre d'entrepreneuriat de l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM), l'ESG+, pour les activités de formation continue et le pôle de services de soutien aux études et à la recherche destinés aux étudiants et étudiantes de l'École aux 1er, 2e et 3e cycles.

Accessible sept jours sur sept, le pavillon offre des espaces réservés aux étudiantes et étudiants du MBA durant les fins de semaine. Ce lieu unique devient un véritable incubateur d'idées, propice à la création de jeunes pousses, d'équipes de recherche et à la préparation des équipes étudiantes aux Jeux du commerce.



« Ce pavillon répond aux besoins actuels et futurs de notre communauté étudiante. Grâce à ses espaces à la fois écoresponsables, humains et technologiques, il ouvre la voie à l'entrepreneuriat, à l'innovation et à la collaboration. Ces lieux d'avant-garde favoriseront l'émergence d'idées nouvelles pour relever les grands défis de notre époque. Avec plus de 120 000 diplômées et diplômés et des partenariats dans une douzaine de pays, l'ESG UQAM continue de rayonner à l'international et de former les leaders de demain », affirme M. Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM.

Un patrimoine réhabilité au service de l'apprentissage

Identifié comme bâtiment à valeur patrimoniale et architecturale par la Ville de Montréal, le pavillon intègre les éléments réhabilités de l'ancienne école Alexandra, construite en 1910, à une architecture contemporaine baignée de lumière naturelle. Le cœur du bâtiment, un vaste espace commun lumineux, est ceinturé par les murs de l'ancienne cour d'école et traversé par un puits de lumière reliant les cinq niveaux.

Programmé et géré par le Service de la planification et des projets immobiliers de l'UQAM, le pavillon est conçu par les professionnels Consortium NFOE/EVOQ (architecture), AtkinsRéalis (mécanique-électricité), CIMA+ (structure-civil) et Bouthillette Parizeau inc. (mise en service) selon des standards de développement durable. Il offre un environnement écoresponsable, convivial et propice aux échanges formels et informels. Les étudiantes et étudiants bénéficient de laboratoires à la fine pointe de la technologie, d'écrans interactifs et de mobilier modulable fabriqué au Québec, ce qui est idéal pour réaliser leurs travaux de recherche. Une terrasse panoramique au quatrième étage vient compléter l'expérience avec une vue imprenable sur le centre-ville.

Une œuvre d'art en dialogue avec l'architecture et l'espace public

Sur la façade du nouveau pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation, une sculpture contemporaine en aluminium satiné aux couleurs éclatantes attire le regard, L'eurêka des singuliers, une création originale de Mathieu Lévesque, diplômé en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Sélectionnée dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, cette œuvre audacieuse célèbre le moment d'éclair de génie, celui où la recherche et la création se rencontrent. « Je rends hommage à l'esprit libre, audacieux et engagé qui anime la communauté uqamienne et le Quartier latin. Par ses lignes brisées et ses reflets métalliques, L'eurêka des singuliers évoque la pluralité des idées, la diversité des voix et le mouvement constant qui caractérisent la vie universitaire », explique l'artiste et diplômé, M. Mathieu Lévesque.

Une communauté pour entreprendre et innover autrement : ce que disent les personnes diplômées de l'UQAM et de son École des sciences de la gestion

Trouver un bon mix

« L'entrepreneuriat est venu d'abord pour moi avec l'instinct et la volonté de bâtir quelque chose de vivant et de rassembleur. J'ai fait mon MBA à l'UQAM 25 ans plus tard, ce qui m'a donné des outils et aidé à mettre des mots sur ma pratique quotidienne, élargissant ma vision stratégique. Un pavillon axé sur l'entrepreneuriat sera un précieux camp de base pour se ressourcer. Je crois qu'on ne fait rien de grand tout seul; les rencontres créent les virages importants. Je pense qu'on y verra beaucoup de créativité, d'actions et de ponts avec le terrain. Encore une fois, l'UQAM innove, et ce n'est pas pour rien qu'elle forme des gens allumés. »

Pascal Lefebvre, MBA, 2023, Multicolore

Dessiner son avenir

« À l'UQAM, nous avons découvert une diversité de savoirs, des modèles qui inspirent et, en même temps, un regard critique sur les modèles établis. On pense que le nouveau pavillon présentera une pluralité de visages de l'entrepreneuriat. Parce qu'être en affaires, ça ne signifie pas seulement rechercher le profit financier. L'entrepreneuriat peut être social, environnemental, circulaire et innovant! Il peut réinventer les systèmes en mettant les relations durables au cœur des projets, en prenant soin des gens et de notre environnement au bénéfice d'une société plus douce. »

Anne-Marie Laflamme B.A. gestion et design de la mode (design et stylisme de mode), 2008, et Catherine Métivier B.A. gestion et design de la mode (design et stylisme de mode), 2017, atelier b

Faire œuvre utile

« Nos formations à l'UQAM nous ont menés vers l'économie sociale pour faire des affaires autrement. On est chanceux d'avoir au Québec un écosystème de soutien à l'entrepreneuriat plutôt étoffé. Le défi, c'est qu'on ne connaît pas les forces en présence. Avoir une porte d'entrée comme le pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation, pouvant nous aiguiller vers les ressources appropriées, aidera à économiser énormément de temps. Et le réseautage combat l'isolement. Nous espérons que ce lieu valorisera l'innovation sociale, une expertise reconnue de l'UQAM. »

Laurent Levesque, Programme court de 2e cycle en gestion du développement économique et urbain, 2015 B. Sc. urbanisme, 2013, et Gabriel Fournier-Filion, B.A.A., 2016, UTILE

Servir l'excellence

« Ma formation à l'UQAM m'a donné confiance et montré que l'entrepreneuriat était aussi fait pour un profil comme le mien. Je vois le nouveau pavillon comme un lieu de rassemblement pour pousser nos passions plus loin et imaginer de grandes options. Les entrepreneurs sont souvent seuls. C'est donc essentiel d'échanger avec d'autres. Je souhaiterais que ça aide à démocratiser l'entrepreneuriat pour le rendre accessible à tous. J'aime l'UQAM pour cette ouverture des possibles. »

Mélanie Blanchette, Certificat en comptabilité générale, 2011 Certificat en gestion des ressources humaines, 2009, Bouillon Bilk et Cie

S'imprégner de savoir-faire

« Mon parcours à l'UQAM m'a donné les outils pour me lancer en affaires avec ma distillerie. Pour fabriquer des spiritueux, ça demande de la créativité, de la rigueur, de la patience et beaucoup de recherche et de développement qu'on doit éventuellement rentabiliser. À l'UQAM, j'ai appris à encadrer et à faire fructifier ma passion. Le pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation aidera sûrement à tester des idées et à rencontrer d'autres créateurs. Je vois ça comme un écosystème pour nourrir des projets originaux et durables. »

Francis Bluteau, B.A.A., 2016, BluePearl Distillerie

Entraîner des résultats positifs

« Ma formation à l'UQAM m'a encouragée à sortir de ma zone de confort et à transformer mes idées en quelque chose de concret. L'accès à des ressources, à des concours et à du mentorat m'a permis de structurer mon projet d'affaires en kinésiologie et de le faire évoluer avec confiance. Le nouveau pavillon va fournir l'espace pour apprendre, innover et s'impliquer naturellement. Ce sera un lieu qui, selon moi, pourra rassembler des personnes entrepreneures, créer des synergies entre les idées et développer de nouvelles possibilités. J'espère même pouvoir redonner à la communauté entrepreneuriale en y accompagnant la relève. »

Catherine Lavigne-Pelletier, MBA, 2016 M. Sc. kinanthropologie, 2013 B. Sc. intervention en activité physique (kinésiologie), 2010, NeuroMotrix

Éveiller une créativité sans borne

« Mon baccalauréat par cumul de certificats à l'UQAM, particulièrement celui en gestion des opérations, m'a sensibilisé à l'entrepreneuriat. J'y ai appris la gestion globale d'entreprise et l'amélioration continue, des acquis précieux pour structurer mon projet. J'aurais aimé bénéficier du pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation durant mes études. J'en aurais certainement profité pour développer d'autres idées ! Ce sera un endroit unique pour trouver de l'aide, échanger avec des personnes engagées et faire du réseautage stimulant. »

Kader D'Almeida B.A.A., 2024, Sympa Wave

Innover pour rapprocher les humains

« L'UQAM m'a appris l'autonomie et la conviction nécessaires pour entreprendre. Il y a tant à réinventer, des chaînes d'approvisionnement à la manière dont on se positionne sur le marché. Les solutions sont dans notre intelligence collective. Le pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation sera justement un espace réservé pour créer une communauté d'échanges sur l'innovation. J'aimerais y voir un laboratoire où l'entrepreneuriat servira la planète dans une vision durable, un lieu qui permettra de nous rapprocher en repensant nos façons de faire. »

Melissa Mongiat, B.A. design graphique, 2002, Daily tous les jours

Développer l'intelligence humaine

« À l'UQAM, j'ai découvert le concept de "rebelles éclairés" qui m'a inspiré à devenir entrepreneur. Pour lancer une entreprise, ça prend du courage autant que de la naïveté. L'entrepreneuriat peut être solitaire, et je crois qu'un pavillon qui y est consacré permettra de créer un réseau extrêmement utile, un lieu où l'on peut partager des expériences, trouver de l'aide, des conseils, ventiler, peser le pour et le contre. Avec son petit côté frondeur, l'UQAM forme d'excellents entrepreneurs. »

Guillaume Petitclerc, B.A. communication (relations publiques), 2005, Moov AI

Mettre les idées en commun

« Durant mon baccalauréat en biologie à l'UQAM, c'est un cours sur l'écologie, l'économie et l'environnement qui m'a amené à m'intéresser aux disciplines liées à la gestion, lesquelles m'ont été utiles pour fonder Communauto. J'ai toujours recommandé l'UQAM pour la souplesse des cheminements proposés et parce qu'on y laisse la place aux nouvelles idées. C'est connu, on manque de relève en entrepreneuriat au Québec, et le pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation maximisera les chances de succès en offrant des outils et de l'accompagnement à ceux qui ont envie de se lancer. »

Benoît Robert, B. Sc. biologie, 1989, Communauto

Le pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation de l'UQAM en bref

16 classes

4 salles d'apprentissage actives

7 étages incluant un sous-sol fonctionnel

5 910 mètres carrés de superficie nette

Capacité de 1 500 personnes

Accueille les étudiantes et étudiants du MBA, de la maîtrise en gestion de projet et de la maîtrise en finance appliquée

Abrite le Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM, ESG+ et les services administratifs de l'École (soutien aux études et à la recherche)

Soutien du gouvernement du Québec de près de 41 M$

En voie de l'obtention d'une certification LEED

Consortium NFOE/EVOQ (architecture), AtkinsRéalis (mécanique-électricité), CIMA+ (structure-civil) et Bouthillette Parizeau inc. (mise en service)

Galerie de photos du pavillon de l'Entrepreneuriat et de l'innovation de l'UQAM

Photographe : Nathalie St-Pierre, UQAM

SOURCE Université du Québec à Montréal

Personne-ressource pour les médias : Olivier Lapierre, Consultant relations publiques, communications, relations de [email protected], 514 583-3868