L'UQAM annonce la création d'une Clinique universitaire de santé globale au cœur du Quartier latin

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le recteur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Stéphane Pallage, a annoncé aujourd'hui la création d'une Clinique universitaire de santé globale lors du Sommet « Une nouvelle vision de la santé » organisé par l'UQAM et l'Association pour la santé publique du Québec.

Ce projet d'une clinique universitaire ouverte sur la communauté s'inscrit dans le prolongement de la vision d'une santé globale, préventive et durable, portée par le Dr Fabrice Brunet, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l'UQAM.

« La création de la Clinique universitaire de santé globale, au cœur du Quartier latin, incarne notre vision fondée sur la collaboration interdisciplinaire et la pratique ancrée dans le service à la population. Les étudiantes et étudiants de l'UQAM y vivront une expérience d'apprentissage interprofessionnelle dans un milieu unique, qui façonnera leur regard et leur pratique future », a déclaré le recteur Stéphane Pallage.



Plusieurs disciplines rassemblées sous un même toit

Située aux étages supérieurs de l'ancien édifice emblématique Archambault, au coin des rues Sainte-Catherine et Berri, la Clinique contribuera à soutenir la relance du quartier. Elle rassemblera des expertises issues principalement de la Faculté des sciences humaines et de la Faculté des sciences de l'éducation. Une approche intégrée de la santé combinant les dimensions physique, psychologique, sociale, éducative et relationnelle, y sera privilégiée.

Parmi les cliniques réunies dans le nouvel espace, on retrouve :

Le Centre de services orthopédagogiques;

La Clinique Carrière;

La Clinique de sexologie;

La future Clinique de travail social.

Le Centre de services psychologiques de l'UQAM, qui existe depuis 30 ans, participera également à la vitrine commune offerte par la Clinique universitaire de santé globale. D'autres cliniques à vocation pédagogique pourront se joindre à cette communauté au fil du temps, telles qu'une future clinique en orthophonie. Le Bureau des services professionnels des Services à la réussite et à la vie étudiante de l'UQAM va également collaborer activement aux projets de la Clinique.

Des services offerts à la population par les étudiantes et étudiants

Les services et expertises offerts par la Clinique seront centralisés et accessibles à la population, tout en offrant aux personnes étudiantes un véritable laboratoire d'apprentissage et d'expérience.

Rassemblés au sein de la Clinique sous l'encadrement du personnel enseignant et de professionnels reconnus, les étudiantes et étudiants de plusieurs disciplines apprendront de leurs pairs et des praticiens, expérimenteront de nouvelles pratiques interprofessionnelles et développeront une compréhension intégrée des trajectoires de soins. Ils pourront ainsi contribuer au bien-être de la communauté.

L'emménagement de la Clinique universitaire de santé globale à l'angle des rues Berri et Sainte-Catherine est prévu à l'hiver 2026.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Gaudérique Traub, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Cell.: 514 431-6578, [email protected]