Commissaire : Louise Déry

Dates : 7 novembre 2025 -- 17 janvier 2026

Vernissage : jeudi 6 novembre 2025, 17 h 30

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Cet automne, la Galerie de l'UQAM convie le public à des retrouvailles très attendues avec le diplômé de l'UQAM David Altmejd. Des œuvres du sculpteur de renommée internationale seront présentées à Montréal pour la première fois depuis dix ans. Sous le commissariat de Louise Déry, directrice de la Galerie de l'UQAM, l'exposition David Altmejd. Agora réunit près d'une trentaine de bustes et de têtes emblématiques de la pratique sculpturale de l'artiste et réalisées entre 1999 et 2025. Formant une étonnante assemblée de caractères mythologiques et réels, de figures spirituelles et terrestres et de créatures humaines et non humaines, un tel corpus révèle combien le monde conçu par l'artiste résulte d'une métamorphose du vivant induite par l'énergie créative et les forces de l'inconscient.

L'exposition

Depuis plus de 30 ans, l'œuvre de David Altmejd est élaborée de manière organique, virale, jubilatoire. Dans l'agora qui tient lieu de concept à l'exposition, l'artiste exhibe des bustes et des têtes autonomes qui semblent connectés par une généalogie improbable, par une filiation incitant à son décryptage.

Les sculptures ont été sélectionnées parmi près de 300 réalisées depuis la fin des années 1990. Elles représentent diverses périodes, styles, matériaux et techniques, et dévoilent la vision de David Altmejd quant à la manière dont les êtres naissent, s'assemblent, se métamorphosent, se disloquent, se régénèrent. Cette agora de figures aux allures ancestrales ou futuristes, archétypales ou surréalistes, amusantes ou provocatrices compose un riche métissage humain et non humain. David Altmejd poursuit ainsi son exploration de questions telles que l'identité, le clonage, la mutation des espèces, et l'énergie de l'inconscient et de la création. Sous l'effet de l'esprit et de l'âme qui inspirent les sujets, et des mains et des doigts qui façonnent la matière, les sculptures révèlent l'amplitude d'une pratique obsédée par le corps et sa chair, le crâne et ses cavités, l'œil et ses connexions.

L'exposition comporte également des dessins liés au développement conceptuel des œuvres, de même qu'un espace conçu comme atelier de travail dans lequel le public découvrira plusieurs aspects des techniques, outils et méthodes de création des sculptures. S'ajoutent à ce corpus trois œuvres en bronze : Hand Bird I (2007), la première à être réalisée à l'occasion de la Biennale de Venise, Pixel (2025), la dernière produite à ce jour, ainsi que La charge (2016), une imposante figure qui vient d'entrer dans la Collection d'œuvres d'art de l'UQAM grâce à la contribution de la Fondation de l'UQAM.

La publication

David Altmejd. Agora est la troisième publication monographique sur David Altmejd que réalise Louise Déry pour la Galerie de l'UQAM. Dans son essai, elle s'attarde à la préséance des figures anthropomorphes dans le lien qu'explore l'artiste entre humain et non humain, puis termine sur la question de l'inachèvement. L'ouvrage de 240 pages est à la fois le catalogue illustré de l'exposition Agora, et le répertoire encyclopédique de la totalité des têtes et des bustes autonomes conçus par David Altmejd jusqu'ici (en excluant celles et ceux qui ont été intégrés aux boîtes et aux reliquaires). Près de 300 reproductions des œuvres rendent compte de cette immense production. La publication sera en vente à la boutique de la Galerie de l'UQAM et sera distribuée en librairie par Diffusion Dimedia.

Historique des collaborations entre David Altmejd et la Galerie de l'UQAM

Diplômé de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM en 1997, David Altmejd a exposé plus d'une dizaine de fois à la Galerie de l'UQAM, qui a notablement contribué à sa renommée. Mentionnons sa première exposition individuelle en 2007, accompagnée de la première publication monographique sur son travail, un projet mené parallèlement à sa participation à la Biennale de Venise cette même année, sous l'égide de Louise Déry, commissaire du Pavillon du Canada. L'exposition, produite par la Galerie de l'UQAM, remporte un vif succès et contribue à élargir la diffusion internationale de l'artiste. Quelques années plus tard, en 2011, David Altmejd réalisait une immense installation sculpturale pour l'opéra musical Conte crépusculaire, avec le chanteur Pierre Lapointe, le Quatuor Molinari et plusieurs autres collaboratrices et collaborateurs. S'ajoutent au fil des ans quelques expositions collectives ayant permis la présentation de ses œuvres, toujours sous le commissariat de Louise Déry, à la Galerie de l'UQAM, ainsi qu'à Bruxelles et à Istanbul.

À propos de l'artiste

Né à Montréal en 1974, David Altmejd vit et travaille à Los Angeles. Diplômé en arts visuels de l'UQAM et de la Columbia University, il est un des artistes québécois les plus reconnus de sa génération, tant au Canada qu'à l'international. En 2007, l'artiste représente le Canada à la Biennale de Venise sous le commissariat de Louise Déry. Depuis, David Altmejd a exposé dans les institutions les plus prestigieuses du monde. Ses œuvres font partie de nombreuses collections privées et publiques, notamment celles de l'UQAM, du Musée d'art contemporain de Montréal, du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée des beaux-arts de l'Ontario, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Solomon R. Guggenheim Museum (New York), du Whitney Museum of American Art (New York), du Los Angeles Museum of Contemporary Art, des Musées royaux des beaux-arts de Belgique et du Musée d'art moderne Grand-Duc Jean (Luxembourg). David Altmejd a remporté le Prix Sobey pour les arts en 2009 et a été fait Compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec en 2015. Il est représenté par les galeries Xavier Hufkens (Bruxelles), White Cube (Londres et New York) et David Kordansky (Los Angeles).

À propos de la commissaire

Louise Déry (Ph. D. en histoire de l'art) est directrice de la Galerie de l'UQAM et professeure associée au Département d'histoire de l'art de cette université. Auparavant, elle a été conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal ainsi que directrice du Musée régional de Rimouski. On lui doit une centaine d'expositions et autant de publications au Canada et à l'étranger consacrées, en plus de David Altmejd, à Rober Racine, Nancy Spero, Dominique Blain, Sarkis, Françoise Sullivan, Michael Snow, Jean-Luc Nancy, Enrique Ramirez et Emmanuelle Léonard, pour ne citer que ces exemples. Elle a obtenu plusieurs prix et distinctions dont le Prix d'excellence de la Fondation Hnatyshyn pour le commissariat en art contemporain (2007), le Prix du Gouverneur général du Canada en arts visuels et médiatiques (2015), l'Ordre des Arts et des Lettres de France (2017), l'Ordre des arts et des lettres du Québec (2021) et l'Ordre national du Québec (2023).

Activités publiques

Conférence de David Altmejd

Dans le cadre du Programme ICI - Intervenants culturels internationaux

Mercredi 5 novembre 2025, 17 h 30 - 19 h

Salle Pierre Bourgault (J-1450), pavillon Judith-Jasmin, 1400 rue Berri, Montréal

Places limitées

En français

Le 5 novembre, la Galerie de l'UQAM et le Programme ICI accueillent David Altmejd pour une présentation intitulée La tête enceinte. Artiste majeur de la scène contemporaine internationale ayant débuté sa formation à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, Altmejd est reconnu pour ses sculptures où se conjuguent science-fiction, magie, biologie et métamorphoses. Il abordera sa conception de l'art comme une technologie capable de donner forme à l'invisible, tout en suggérant que c'est peut-être l'invisible en soi qui, à travers cette technologie, cherche à s'incarner. En ce sens, ses œuvres ne sont pas simplement des objets finis, mais des entités en devenir, dans lesquelles les processus de croissance, de décomposition, de transformation restent perceptibles.

Le Programme ICI est une initiative de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM qui réunit des personnes conférencières provenant de diverses disciplines artistiques et de différents pays.

Présence de David Altmejd dans les salles d'exposition

Vendredi 7 novembre 2025, 15 h - 18 h

Galerie de l'UQAM

En français et en anglais

L'artiste sera sur place pour discuter avec le public dans une ambiance conviviale.

Visite commentée avec Émile Riopel

Mardi 2 décembre 2025, 17 h 30

Galerie de l'UQAM

En français

L'artiste et étudiant Émile Riopel sera présent dans l'espace d'exposition pour partager son expérience de stage auprès de David Altmejd, réalisé dans le cadre du programme de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. En collaborant étroitement avec l'artiste, Émile Riopel a assisté et contribué à divers aspects de la production sculpturale, tout en mettant en pratique ses savoirs théoriques et techniques. Il aura l'occasion de discuter des apprentissages liés à la réalisation de cette exposition, offrant ainsi un aperçu du processus créatif de l'artiste et de son rôle dans ce contexte.

Visite de l'exposition en présence de Louise Déry

Mercredi 14 janvier 2026, 17 h 30 - 18 h 30

En français

Entrée libre

Dans le cadre de la série L'art observe, la Galerie de l'UQAM vous invite à une visite conviviale de l'exposition organisée avec la commissaire Louise Déry. Cette activité sera l'occasion d'échanger avec le public autour des thématiques soulevées par l'exposition.

Parution du catalogue David Altmejd. Agora

La publication paraîtra au terme de l'exposition, comportant des essais et plus de 300 reproductions couleur.

Français et anglais

Février 2026, 240 p.

Surveillez la date de lancement à l'adresse : galerie.uqam.ca

Exposition virtuelle

Une exposition virtuelle prendra le relais de celle en salle pour une période de cinq ans et sera mise en ligne lors du lancement de la publication en février 2026.

Offre éducative

Les personnes responsables de la médiation de la Galerie de l'UQAM se feront un plaisir d'accueillir les groupes et le corps enseignant pour des visites commentées de l'exposition David Altmejd. Agora. Souples et ouvertes à tous les groupes scolaires et communautaires, ces visites peuvent être adaptées aux besoins particuliers et s'inscrire en dialogue avec la matière abordée en classe, le cas échéant. Ces activités sont offertes sans frais, en français ou en anglais.

+ d'informations : galerie.uqam.ca/offre-educative/visites-en-salle/

Réservations requises :

Léa Lanthier-Lapierre

Responsable de la médiation et des communications, Galerie de l'UQAM

[email protected]

Partenaires :

Galerie de l'UQAM

Conseil des arts du Canada

Conseil des arts et des lettres du Québec

Fondation de l'UQAM

École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM

Programme ICI

Prochaines expositions à la Galerie : galerie.uqam.ca/statut/a-venir/

Adresse et heures d'ouverture

Galerie de l'UQAM

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal

Métro Berri-UQAM

Mardi au samedi, 12 h - 18 h

La Galerie de l'UQAM sera fermée du 21 décembre 2025 au 5 janvier 2026 à l'occasion du temps des fêtes.

Entrée libre

galerie.uqam.ca / Facebook / Instagram / Viméo

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements : Tél. : 514 987-6150; Source et demandes d'entrevues : Olivier Lapierre, Consultant en relations médias, [email protected], Cell : 514 583-3868