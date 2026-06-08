Une première édition du prix Rayonnement de l'Association minière du Québec lancée au Congrès annuel 2026, soulignant 90 ans d'excellence, d'innovation et de rayonnement

QUÉBEC, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) a tenu son congrès annuel les 3 et 4 juin derniers à Québec, réunissant ses membres et partenaires autour des enjeux et avancées de l'industrie. Dans une année toute particulière marquée par le 90e anniversaire de l'AMQ, l'événement a permis de mettre en lumière les initiatives exemplaires des entreprises minières ainsi que les personnes qui font rayonner le secteur en environnement, en communications-marketing, en relation avec les communautés et en ressources humaines.

Première édition du Prix Rayonnement AMQ

L'AMQ a profité de ce gala soulignant ses 90 ans pour lancer la toute première édition de son Prix Rayonnement, qui reconnaît les personnes faisant briller l'industrie minière québécoise au-delà des attentes liées à leur cadre professionnel.

Lauréat 2026 : Romain Prêcheur, Directeur général - Installations minières chez Rio Tinto Fer et Titane, pour son engagement exceptionnel envers une industrie minière innovante, responsable et profondément humaine. Par son leadership, ses interventions de vulgarisation et son implication auprès des communautés, il contribue à rendre le secteur plus accessible, mieux compris et reconnu ici comme à l'étranger.

Les Prix Distinction AMQ - une nouvelle formule pour la 6e édition

Pour leur sixième édition, les Prix Distinction AMQ ont adopté une nouvelle formule : les quatre champs d'expertise ont été réunis dans un seul classement, et le concours était ouvert aux fournisseurs de biens et services. Les candidatures ont été évaluées par un jury multidisciplinaire composé d'experts internes et externes à l'industrie : Ricky Fontaine, associé principal de RGL Fontaine, Conseils en développement des entreprises et organisations; Noémie Dorval, directrice, Communications et affaires publiques de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés; et Kevin Morin, directeur général du CETEQ (Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec).

Les lauréats des Prix Distinction 2026

1re position - Plan d'équilibre énergétique et écologique , Complexe minier Lamaque, Eldorado Gold Québec. Une initiative volontaire visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités d'exploration et à restaurer la valeur écologique des milieux.

Une initiative volontaire visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités d'exploration et à restaurer la valeur écologique des milieux. 2e position - Service de garde éducatif Les petits moqueurs , Mines Agnico Eagle - Complexe minier Goldex. Une initiative novatrice de conciliation travail-famille qui répond à un besoin concret des employés et de la communauté et constitue un puissant levier d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre.

Une initiative novatrice de conciliation travail-famille qui répond à un besoin concret des employés et de la communauté et constitue un puissant levier d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. 3e position - Festivités du 75e anniversaire de la mine Tio, Rio Tinto Fer et Titane. Une initiative rassembleuse qui a célébré un jalon historique tout en renforçant les liens avec les communautés et les parties prenantes du territoire.

Les trois entreprises lauréates auront aussi l'occasion d'enregistrer un épisode du Podcast minier avec Manon Rouillier, afin de faire rayonner davantage leurs projets.

Prix Distinction Excellence TSM

Fondé sur les résultats vérifiés de l'initiative TSM (Vers le développement minier durable), le Prix Distinction Excellence TSM 2025 est décerné à l'établissement ayant atteint le plus haut niveau de performance globale. Pour 2025, il revient au Complexe minier Lamaque, Eldorado Gold Québec.

La santé et la sécurité à l'honneur

Remis chaque année depuis 1966, les trophées F.J. O'Connell soulignent l'excellence en santé-sécurité dans les opérations minières. Les critères incluent notamment le taux de fréquence OSHA, le taux de gravité des accidents et les initiatives de prévention déployées. Pour 2025 :

Mine souterraine - moins de 400 000 heures travaillées : Mines Seleine, Sel Windsor ltée.

Mine souterraine - plus de 400 000 heures travaillées : Complexe minier Lamaque, Eldorado Gold Québec.

L'AMQ a également remis le prix John T. Ryan, décerné par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), qui récompense la mine ayant enregistré la plus faible fréquence d'accidents déclarés dans sa catégorie. Pour 2025, dans la catégorie Sélection régionale Québec/Maritimes, le prix est attribué à Orezone Gold Corporation, Mine Casa Berardi.

Citation

« Depuis 90 ans, l'industrie minière québécoise avance grâce à des femmes et des hommes qui osent innover, bâtir des liens durables et élever sans cesse leurs pratiques. Le Congrès et le Gala Reconnaissance nous rappellent à quel point notre secteur est vivant, engagé et tourné vers l'avenir. À toutes les personnes et organisations honorées cette année, félicitations et merci de contribuer, par votre vision et vos actions, à faire rayonner une industrie dont nous pouvons être fiers. Merci aussi à notre jury pour son implication et sa rigueur », a affirmé Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de l'industrie minière qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements : Francis Bérubé, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110; Courriel : [email protected]