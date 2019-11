Une première dans le secteur bancaire canadien : BMO lance une nouvelle solution numérique automatisée permettant aux clients de contrôler le règlement de leurs factures

La solution accélère le processus de règlement des factures et aide à éliminer les retards de paiement.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le lancement de la fonction QuickPayMC de BMO, une nouvelle façon automatisée pour les clients de régler leurs factures sans avoir à ouvrir de session dans les services bancaires mobiles ou en ligne. La fonction QuickPay de BMO offre aux clients des services bancaires courants un moyen simple de régler leurs factures, tout en leur permettant de contrôler parfaitement le paiement de bout en bout.

« Nous sommes continuellement à la recherche de façons d'offrir des solutions numériques qui favorisent l'autonomisation des clients », a déclaré Brett Pitts, chef, Stratégies numériques, BMO Groupe financier. « Pour concevoir la fonction QuickPay de BMO, nous avons exploité les capacités d'apprentissage automatique afin de mettre en place une solution conviviale qui permettra d'éviter les retards de paiement. C'est un autre excellent exemple de la manière dont nous recherchons des façons de réinventer les expériences bancaires courantes tout en gardant nos clients au cœur de nos activités. »

La fonction QuickPay de BMO est conçue pour permettre aux clients d'envoyer leurs factures par courrier électronique à BMO, en utilisant des fonctionnalités de reconnaissance optique de caractères et d'apprentissage automatique pour reconnaître le fournisseur, le numéro de compte, le montant et la date d'échéance pour divers types d'entreprises et de formats de relevé.

La fonction QuickPay de BMO offre les avantages suivants aux clients :

un contrôle accru : les clients ont la possibilité de vérifier le montant du paiement avant que celui-ci ne quitte leur compte et d'approuver ou d'annuler la transaction;

six fois plus rapide : le processus de règlement des factures est jusqu'à six fois plus rapide pour les clients que le paiement manuel.

BMO est la première institution financière canadienne à offrir aux clients un processus de règlement des factures entièrement automatisé. La nouvelle solution est actuellement offerte aux clients des services bancaires aux particuliers de BMO existants. La plateforme peut être utilisée pour payer la plupart des factures de télécommunications et de services publics, et de nouveaux fournisseurs sont ajoutés régulièrement.

La fonction QuickPay de BMO a été reconnue comme une innovation numérique de premier plan par des prix tels que le Gartner Eye on Innovation, le prix de la technologie bancaire. La solution a également remporté le bronze aux prix EFMA-Accenture Innovation Awards mondiaux.

Pour plus de renseignements sur la fonction QuickPay de BMO et ses avantages, visitez le site https://bmo.com/quickpay

