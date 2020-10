Les invités pourront retourner les gobelets et les contenants réutilisables à un restaurant participant quand ils auront terminé leur boisson ou leur repas et récupérer leur dépôt. Les gobelets et contenants pourront être réutilisés après qu'ils auront été professionnellement nettoyés et assainis par Loop. Avec le temps, Loop offrira un nombre grandissant d'endroits où les invités pourront retourner les articles - à des restaurants Tim Hortons ou ailleurs - ce qui facilitera encore plus la tâche des invités qui souhaitent participer au programme.

Le projet pilote devrait commencer en 2021 dans certains restaurants de Toronto.

« Nous savons que nous devons nous engager dans des projets complètement différents pour avoir un impact véritable », explique Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Et en tant que chef de file de la restauration rapide au Canada, nous savons aussi que nous devons faire preuve d'audace. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'annoncer cette initiative ingénieuse; une première au sein de notre industrie pour ce qui est des articles réutilisables. »

« Tout au long de la Semaine de réduction des déchets, nous avons fait des annonces sur les nombreuses initiatives que nous mettons en œuvre pour utiliser plus de matériaux recyclés, rendre nos articles plus faciles à recycler et réduire la quantité de déchets que nous produisons. Nous avons annoncé hier que nous cessons de doubler les gobelets, ce qui réduira de 200 millions le nombre de gobelets utilisés au cours de la prochaine année. En ajoutant une option réutilisable à notre plateforme de durabilité des emballages, nous nous démarquons dans notre démarche de réduction des déchets. »

En février, dans le cadre de son engagement sur dix ans de modifier les perceptions et les habitudes des consommateurs en les incitant à utiliser des gobelets réutilisables, Tim Hortons a annoncé son intention d'offrir gratuitement près de deux millions de gobelets réutilisables. Ce projet a été mis en suspens en raison de la pandémie, mais sera relancé lorsqu'il sera possible de le faire.

« Les consommateurs utilisent davantage les gobelets et les contenants à usage unique durant la COVID en raison des restrictions en matière de santé », a déclaré Tom Szaky, PDG de TerraCycle et de Loop. « Avec cette initiative, Tim Hortons envoie comme message qu'il sera important de revenir aux contenants réutilisables lorsque les restrictions seront levées. »

« Ce partenariat avec Tim Hortons permettra aux invités d'intégrer facilement la réutilisabilité dans leur vie quotidienne. Qu'ils choisissent de manger sur place ou non, ils pourront obtenir certains de leurs aliments et boissons préférés dans des contenants réutilisables. »

Tim Hortons a annoncé d'autres initiatives de durabilité durant la Semaine de réduction des déchets :

Lundi : Des améliorations importantes ont été apportées aux serviettes en papier, ce que les invités pourront constater en restaurant au début de 2021. Les nouvelles serviettes sont faites de fibres recyclées à 100 % et requièrent 25 % moins de matières que nos serviettes actuelles. Le passage aux nouvelles serviettes devrait permettre d'économiser 900 tonnes de papier par année.

Mardi : Tim Hortons franchit une autre étape importante vers l'élimination du plastique en s'apprêtant à lancer, pour les sandwichs et les bagels, un nouvel emballage en papier entièrement recyclable et exigeant 17 % moins de papier. Selon les estimations, le nouvel emballage, qui devrait être déployé dans les restaurants en janvier, permettra de retirer de la circulation plus de 460 tonnes de plastique au cours de la prochaine année. Tim Hortons a également annoncé récemment le passage aux pailles en carton en vue d'éliminer environ 300 millions de pailles de plastique au cours de la prochaine année.

Mercredi : Le 4 novembre, les restaurants Tim Hortons du Canada mettront fin à la pratique du doublage des gobelets et offriront plutôt aux invités d'utiliser un manchon en carton recyclable pour leurs boissons chaudes. Cette mesure devrait permettre de retirer de la circulation plus de 200 millions de gobelets Tim Hortons non nécessaires par année - une quantité suffisante pour recouvrir la moitié de la circonférence de la planète. Les manchons de carton pour les gobelets de café de Tim Hortons sont faits de matériaux recyclés à 100 % et sont entièrement recyclables.

