UNE PLACE DU VILLAGE REPENSÉE - Un aménagement transitoire ancré dans son milieu

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Ville-Marie dévoile des images de la future place du Village, un espace public situé à l'angle des rues Sainte-Catherine Est et Wolfe. Dès ce printemps, le quartier jouira d'un espace fonctionnel et végétalisé, au design épuré et sobre : un canevas parfait pour évoluer au gré des besoins du milieu et pouvant accueillir des événements de toute sorte durant la saison estivale, de jour comme de soir.

Perspective de la future place publique. Notez que l’aménagement final pourrait différer de l'image présentée. (Groupe CNW/Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal))

Avec cette place publique revampée, Ville-Marie réaffirme la nécessité de créer des lieux de rassemblement et d'expression, de culture et de rencontres humaines alliant ainsi l'appropriation et l'animation de l'espace public à la cohabitation sociale.

« Ce projet concrétise une volonté commune d'intervenir dans l'aménagement d'espaces publics afin d'améliorer l'expérience des visiteuses et visiteurs et des résidentes et résidents du Village tel qu'identifié dans notre Stratégie d'intervention collective pour le Village. Il s'inscrit également dans une série de projets et d'interventions qui seront prochainement dévoilés pour favoriser la mise en valeur de ce quartier emblématique de Montréal », a commenté M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Une place publique polyvalente, intégrée à son milieu

Destiné à devenir une place publique permanente, ce projet d'aménagement transitoire propose un concept qui se distingue par sa simplicité et sa convivialité. Complètement renivelée au niveau du sol, l'espace se mariera parfaitement à la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est cet été, créant un prolongement naturel entre l'artère et la place. L'aménagement retenu permettra aussi de recréer le lien de passage entre la rue Sainte-Catherine Est et la rue Atateken, bloqué depuis plusieurs années.

Pour agrémenter l'expérience usager, des tables et des chaises bistros colorées occuperont l'espace. La place accueillera également un conteneur aménagé en un espace d'accueil dans lequel il est prévu d'y offrir boissons et nourriture. Enfin, une programmation culturelle diversifiée animera la place tout l'été.

« Le réaménagement de la place du Village, véritable cœur du quartier, est une étape importante dans la revitalisation du Village. La SDC du Village est ravie de voir cette initiative prendre forme, et nous sommes convaincues et convaincus que cet espace public revitalisé renforcera le sentiment d'appartenance, favorisera les échanges au sein de notre communauté et sera le théâtre d'une multitude d'activités et de rencontres pour les commerçantes et les commerçants, les résidentes et les résidents et les visiteuses et visiteurs du Village », a ajouté Mme Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village - Village Montréal.

La poursuite des consultations publiques sur l'avenir du secteur

Véritable espace de concertation à ciel ouvert, des consultations ou des discussions y seront organisées. Dans cette optique, toute la communauté sera appelée à s'exprimer sur les divers scénarios envisagés pour les réaménagements prévus dans le secteur. La place du Village sera ainsi le lieu de rassemblement par excellence pour mettre en commun les idées de tous et chacun.

Pour plus de renseignements : montreal.ca/actualites/la-place-du-village-se-transforme-cet-ete-66313

