Une pétition pour une meilleure protection des agents correctionnels refusée par la CAQ

QUÉBEC, le 2 avril 2025 /CNW/ - Pour faire face à l'augmentation significative des agressions physiques à l'encontre des agents correctionnels dans les établissements provinciaux, 3830 pétitionnaires ont demandé au gouvernement caquiste que des vestes de protection soient fournies aux agents. La pétition qui était portée par la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, a été rejetée par les élus de la CAQ lors d'une séance de travail, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

La pétition fait état de la détérioration de la sécurité dans le milieu carcéral, notamment à cause de l'augmentation de l'utilisation de drones pour la livraison de matériel pouvant servir d'armes aux détenus. La députée de Westmount-Saint-Louis mentionne également le manque de personnel qui rend les activités de surveillance de plus en plus risquées et moins sécuritaires.

Mme Maccarone rappelle que des vestes de protection sont déjà fournies dans les centres de détention fédéraux, qui accueillent une clientèle similaire. Elle reproche aux élus de la CAQ de manquer de sensibilité en balayant du revers de la main la demande minimale faite dans la pétition refusée.

« Les agents correctionnels, ce sont des pères et des mères de famille qui, chaque jour, mettent leur vie en danger dans un milieu de plus en plus à risque, et ce, pour nous protéger. La moindre des choses est de leur fournir l'équipement nécessaire de base pour mieux les protéger. Clairement, la CAQ ne mesure pas l'engagement de ces personnes qui s'exposent quotidiennement pour maintenir l'ordre dans nos établissements de détention. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

