Une pétition demande à TVA de revenir sur sa décision de réduire les effectifs de la salle de rédaction du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Inquiet pour l'avenir de l'information régionale, le syndicat des employé-es de la station TVA Saguenay-Lac-Saint-Jean invite la population à signer une pétition demandant au Groupe TVA de reconsidérer sa décision de couper l'un des cinq journalistes de la salle des nouvelles de la région.

Depuis l'annonce par le Groupe TVA d'abolir 220 postes à travers son réseau, le syndicat et la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) ont multiplié les rencontres avec les représentantes et les représentants de la sphère politique, des milieux d'affaires et des réseaux associatifs pour les sensibiliser aux conséquences de la réduction de 20 % des postes de journalistes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La pétition est disponible en ligne à l'adresse https://you.leadnow.ca/petitions/pour-proteger-le-droit-a-l-information-regionale.

« Les citoyennes et les citoyens de la région ont droit à une information juste, vérifiée et diversifiée ainsi qu'à une présence régulière sur le réseau TVA et à LCN », souligne la présidente du Syndicat des employé-es de CJPM-TV-CSN, Kate Tremblay. « En fonction de la grandeur de notre région, le Groupe TVA a une responsabilité de représenter l'ensemble des particularités propres aux réalités locales et régionales. Une telle diminution des effectifs de la salle de rédaction engendrera inévitablement une diminution des contenus journalistiques, des sujets originaux et de la visibilité d'un grand nombre d'intervenantes et d'intervenants importants pour notre région. »

« Nous avons eu une écoute attentive de la totalité des député-es de la région, qui partagent nos craintes quant aux compressions annoncées par le Groupe TVA. Les commerçants, les entreprises, les acteurs socioéconomiques, tout le monde se sent préoccupé par cette nouvelle », poursuit Kate Tremblay.

Pour la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette, le Groupe TVA doit préserver les salles de nouvelles des compressions financières qu'il entend mener. « La licence accordée par le CRTC au Groupe TVA prévoit des seuils en ce qui concerne les bulletins de nouvelles qui sont produits au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme dans plusieurs régions. Ce n'est pas en abolissant des postes de journalistes que le réseau TVA pourra maintenir cette production d'information régionale », déplore-t-elle.

Le Syndicat des employé-es de CJPM-TV-CSN représente les 45 travailleuses et travailleurs du réseau TVA au Saguenay. Il est affilié à la FNCC-CSN, qui regroupe 6 000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN

