Une pétition de près de 20 000 signataires pour soutenir les organismes communautaires, déposée par Jennifer Maccarone

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - En pleine semaine de grève du milieu communautaire québécois, la députée libérale de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone, a déposé aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, une pétition visant à améliorer et à stabiliser le financement des organismes communautaires et des organismes à but non lucratif.

Ainsi, Mme Maccarone et les 19 576 pétitionnaires dénoncent vivement le financement gouvernemental actuel qui est marqué par une grande imprévisibilité, des délais importants, des processus complexes et un manque de transparence. Selon eux, cette instabilité financière met directement en péril l'accès à des services essentiels offerts aux citoyens les plus vulnérables.

En point de presse, suivant le dépôt de la pétition, la députée libérale, entourée du co-porte-parole du mouvement Le communautaire à boutte, Mathieu Gélinas, et d'Emmanuelle Parent du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne ainsi que Rafaël Provost d'Ensemble pour le respect de la diversité, a rappelé que le communautaire joue un rôle complémentaire aux services publics, mais aussi un rôle unique, fondé sur la confiance et la proximité. Son travail contribue concrètement à maintenir le lien social, à briser l'isolement et à accompagner les citoyens dans des moments plus difficiles.

Citations :

« Derrière chaque organisme communautaire, il y a des familles soutenues, des enfants accompagnés et des personnes vulnérables qui trouvent un filet de sécurité. Aujourd'hui, ces organismes tiennent à bout de bras des réalités que l'État ne parvient plus à couvrir seul. Les laisser s'essouffler, c'est fragiliser directement notre tissu social. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis

« En plus de jouer un rôle complémentaire aux services publics, les organismes communautaires sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Les besoins sont bien réels et les intervenants du milieu en sont témoins chaque jour. Le communautaire n'est pas une dépense pour l'État, mais plutôt un investissement. »

- Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

« Le mouvement Le communautaire à boutte est un cri du cœur de plus de 1650 groupes communautaires autonomes qui réclament un meilleur financement. Les 50 000 travailleuses et travailleurs vivent une détresse psychologique, un épuisement généralisé et des conditions salariales indécentes. Combien de groupes devront fermer leur porte pour qu'on soit pris au sérieux? Combien de travailleuses et de travailleurs quitteront le navire, épuisé•e•s? Pendant combien de temps devrons-nous encore nous mobiliser? »

- Mathieu Gélinas, co-porte-parole, Le communautaire à boutte et directeur général du Centre d'action bénévole Trait d'Union

« Les organismes sont les oreilles et les yeux du Québec sur le terrain, c'est ce qui fait de nous des alliés essentiels du gouvernement sur les enjeux sociaux. Le respect de ce rôle passe par des engagements clairs : financement à la mission, ententes pluriannuelles, processus transparents. »

- Emmanuelle Parent, directrice générale et recherche, Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne

« Les organismes forment un filet social essentiel pour le Québec et pour chaque personne qui y vit. Mais à mesure que les besoins augmentent, alors que les ressources demeurent insuffisantes et de plus en plus complexes, ses mailles se fragilisent dangereusement. Cette mobilisation est un appel à la solidarité, mais aussi à une collaboration renforcée avec le gouvernement et l'ensemble des leaders du Québec. Il est temps de bâtir, collectivement, un réseau de soutien plus simple, plus humain et plus résilient. Aujourd'hui, on se souvient pour mieux agir. On se tient debout pour l'avenir de notre société. »

- Rafaël Provost, directeur général, Ensemble pour le respect de la diversité

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]