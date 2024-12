NEWMARKET, ON, le 17 déc. 2024 /CNW/ - À la suite de l'approbation d'une mise en accusation directe, l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Région du Centre de la GRC a accusé Ahmed ELDIDI (62 ans), qui a déjà été inculpé de plusieurs infractions liées au terrorisme en juillet 2024, des infractions supplémentaires suivantes en vertu de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre (LCHCG) :

crime de guerre - meurtre d'une personne jouissant d'une protection dans un conflit armé non international, en contravention de l'alinéa 6(1)c) de la LCHCG;

crime de guerre - mutilation d'une personne jouissant d'une protection dans un conflit armé non international, en contravention de l'alinéa 6(1)c) de la LCHCG;

crime de guerre - torture d'une personne jouissant d'une protection dans un conflit armé non international, en contravention de l'alinéa 6(1)c) de la LCHCG;

crime de guerre - atteintes à la dignité d'une personne jouissant d'une protection dans un conflit armé non international, en contravention de l'alinéa 6(1)c) de la LCHCG.

Il s'agit de la première enquête menée par la Sécurité nationale dans laquelle des accusations de crimes de guerre sont portées au Canada.

Ahmed ELDIDI a comparu hier devant le tribunal dans le cadre de ces nouvelles accusations.

Faits saillants

L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) se compose de représentants de la GRC, de services de police municipaux et provinciaux et d'organismes fédéraux et provinciaux partenaires. L'EISN recueille, échange et analyse des renseignements sur les menaces à la sécurité nationale et sur les actes criminels d'extrémisme et de terrorisme.

Si vous craignez qu'une personne envisage ou prévoie de commettre un acte de violence ou d'aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, ou qu'elle s'y prépare, communiquez avec votre service de police local. Il est impératif de signaler toute activité suspecte. En cas de menace immédiate pour votre sécurité, ou celle des autres, composez le 911.

Les signalements non urgents peuvent être faits au Réseau info-sécurité nationale de la GRC au numéro 1-800-420-5805 ou en ligne à l'adresse http://www.grc.ca/signalez-la.

