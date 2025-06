LONDON, ON, le 4 juin 2025 /CNW/ - À la lumière des récents reportages médiatiques concernant l'implication de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans des affaires liées au conflit armé Israël-Hamas, nous souhaitons clarifier la nature et la portée de nos activités.

Au début de l'année 2024, la GRC a lancé une enquête structurelle en lien avec ce conflit en cours. Une enquête structurelle est un processus large et fondé sur le renseignement, visant à collecter, préserver et évaluer des informations susceptibles d'être pertinentes en vertu de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre du Canada. Cela inclut la collecte de matériel en source ouverte ainsi que les soumissions volontaires d'individus souhaitant fournir des informations. L'objectif principal est de recueillir de manière proactive des informations pertinentes qui pourraient soutenir de futures étapes d'enquête, sous réserve du respect des seuils juridictionnels et légaux.

Il est important de souligner qu'une enquête structurelle n'est pas une enquête criminelle. La GRC applique un protocole structuré bien établi pour trier et traiter efficacement les informations entrantes liées aux conflits mondiaux. Cette procédure initiale normalisée sert de base pour chaque cas, après quoi des techniques d'enquête spécialisées sont mises en œuvre afin de répondre aux aspects uniques de chaque enquête, y compris l'enquête structurelle sur le conflit Israël-Hamas. Si un auteur de crimes internationaux majeurs--tels que le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité--ayant un lien direct avec le Canada est identifié, la GRC lancera une enquête criminelle distincte. Jusqu'à maintenant la GRC n'a pas initié d'enquête criminelle,

Bien que ce travail soit en cours de développement depuis le début de l'année 2024, il n'a pas été annoncé publiquement, car la GRC continue de mettre en place des outils opérationnels de support essentiels. Cela inclut un portail en ligne sécurisé, disponible en français, anglais, hébreux et arabe, permettant aux membres du public et aux témoins potentiels de soumettre toutes informations de manière structurée et sécurisée. Malheureusement, des défis techniques ont entraîné des retards dans le déploiement de cet outil crucial. Nous aviserons le public dès que le portail sera disponible.

La GRC reste engagée dans son mandat, conformément aux lois canadiennes, pour évaluer les allégations crédibles de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Nous menons ce travail avec impartialité, en nous appuyant sur des évaluations fondées sur des preuves et en respectant les principes de droit.

Compte tenu de la sensibilité de cette affaire, nous encourageons le public à ne pas tirer de conclusions hâtives sur le rôle ou l'intention de la GRC. Cette initiative vise uniquement à la collecte d'informations pertinentes et ne cible aucun groupe ou communauté.

Des mises à jour supplémentaires seront fournies dès que le mécanisme de signalement public sera opérationnel.

Coordonnées

GRC Région du centre (Ontario)

Communications et relations avec les médias

Adresse courriel : CR Media Relations RCMP/Relations Médias GRC RC [email protected]

X : @RCMPONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMP_Ontario_GRC

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre