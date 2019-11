Une personne des Laurentides se démarque! Mme Caroline Bélanger, de la ferme Belle Roche : lauréate du 14e concours Tournez-vous vers l'excellence!

Citations

« Grâce au concours Tournez-vous vers l'excellence!, La Financière agricole est heureuse de faire rayonner chaque année des jeunes gens créatifs, innovants et inspirants. Les lauréats sont des entrepreneurs de la relève qui déploient énergie, intelligence et créativité pour réussir leur projet d'affaires. Nous en sommes fiers. J'offre toutes mes félicitations à Mme Caroline Bélanger, lauréate. »