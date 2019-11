Une personne de l'Outaouais se démarque! M. François Biron, de la ferme Chapeau Melon couronné grand gagnant du 14e concours Tournez-vous vers l'excellence!

Citations « Grâce au concours Tournez-vous vers l'excellence! , La Financière agricole est heureuse de faire rayonner chaque année des jeunes gens créatifs, innovants et inspirants. Les lauréats sont des entrepreneurs de la relève qui déploient énergie, intelligence et créativité pour réussir leur projet d'affaires. Je les félicite. J'offre d'ailleurs toutes mes félicitations au grand gagnant, M. François Biron. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir compter dans notre région un lauréat du concours Tournez-vous vers l'excellence! Ce prix est une preuve de la vitalité et du dynamisme qui caractérisent les entrepreneurs agricoles de l'Outaouais. M. Biron est un entrepreneur qui se distingue de plusieurs façons, notamment par l'originalité de sa stratégie de mise en marché et son offre de produits en primeur, comme le melon. C'est un producteur qui cherche constamment à atteindre les meilleurs rendements possible. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à sa réussite en affaires ».

M. Benoit Rioux, directeur régional, La Financière agricole du Québec

« Le démarrage d'une entreprise est le plus grand défi que j'ai eu à relever dans ma vie! C'est un défi sur le plan physique, moral et intellectuel. Mais je suis tourné vers l'avenir. J'ai la chance d'être agriculteur, d'avoir choisi un métier qui permet le dépassement de soi et de prendre soin de la planète. Je veux redonner autour de moi, partager ma passion, faire rayonner l'agriculture et la préservation de l'environnement. Je veux aussi prouver que c'est possible de vivre fièrement de l'agriculture. »

M. François Biron, grand gagnant du 14e concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Les deux autres lauréats du 14 e concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont :

concours , qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont : M me Caroline Bélanger, de la ferme Belle Roche , spécialisée en production maraîchère biologique. L'entreprise est située à Brownsburg-Chatham , dans les Laurentides.

Mme Caroline Bélanger, de la ferme Belle Roche, spécialisée en production maraîchère biologique. L'entreprise est située à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides.

M. Maxime Bégin, des Fermes Bégin, spécialisées en production céréalière et bovine. L'entreprise est située à Sainte-Germaine-Boulé, en Abitibi-Témiscamingue.

Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole appuie la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs. Entre autres, pour l'année 2018-2019, elle a accordé 13 millions de dollars en aide financière à la relève, dont 509 subventions.

