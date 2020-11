Une personne de Kingsey Falls se démarque : La bourse du FIRA 2020 est attribuée à M. René Bougie!

M. Bougie a reçu plusieurs formations spécifiques en apiculture, en plus de posséder un baccalauréat en droit, une maîtrise en science politique et sociale ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires. Pour la création et la croissance de son entreprise, il a fait appel à de nombreux experts chevronnés.

« Je suis habité par le désir de me dépasser, de me réinventer et d'explorer des lieux encore inconnus dans le monde du miel. La limite, c'est notre imagination. Nous sommes allés chercher l'accompagnement dont nous avions besoin, tant pour notre mise en marché que pour la création de produits alcoolisés et le perfectionnement de nos méthodes et procédés. C'est cet ensemble de formations et de partages qui m'ont permis de gérer de façon optimale l'entreprise et de prendre des décisions éclairées. »

M. René Bougie, bénéficiaire de la bourse du FIRA

« Savoir s'entourer représente souvent une clé de la réussite en affaires. M. Bougie a su s'allier des mentors d'envergure pour le guider dans sa prise de décisions stratégiques et réussir à bâtir son entreprise. Cela a contribué à son cheminement remarquable d'entrepreneur. Ses produits sont aujourd'hui distribués dans plus de 350 points de vente au Québec, et M. Bougie aspire à être un leader dans son industrie. Pour l'ensemble de ses réalisations et de son parcours, M. Bougie constitue un modèle pour la relève. Le FIRA est fier de lui avoir décerné cette bourse. »

M. Paul Lecomte, directeur général du Fonds d'investissement pour la relève agricole

Gagnant et lauréats du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Le grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence!, qui s'est vu décerner une bourse de 5 000 $, est M. Sébastien Grandmont, de la ferme Le Petit Mas. Son entreprise est spécialisée en production et transformation d'ail biologique. Elle est située à Martinville, en Estrie. Deux autres lauréats ont aussi reçu chacun une bourse de 2 500 $ dans le cadre de ce concours. Il s'agit de Mme Annie Marcoux, de la Bleuetière Marland, dont l'entreprise œuvre en production fruitière et maraîchère, en acériculture et en agrotourisme. Elle est située à Sainte-Marie, dans Chaudière-Appalaches; de même que M. Guillaume Pelland, de la pépinière Paysage gourmand, spécialisée en production de vivaces comestibles. L'entreprise est située à Rawdon, dans Lanaudière.

Une autre bourse de 1 500 $ a aussi été décernée lors de cet événement, soit celle qui met en lumière l'excellence des pratiques en matière de développement durable. C'est M. James Thompson qui a remporté l'honneur. Son entreprise, Notre Petite Ferme, est spécialisée dans la production maraîchère biologique. Elle est située à Lochaber-Partie-Ouest, en Outaouais.

Faits saillants

Le FIRA est un fonds d'investissement de 75 millions de dollars.

Il a été créé à la suite d'un partenariat réunissant le gouvernement du Québec (La Financière agricole du Québec), le Fonds de solidarité FTQ et Capital régional et coopératif Desjardins.

Avec des produits financiers novateurs, le FIRA permet à de jeunes passionnés d'agriculture de bénéficier de liquidités supplémentaires à une étape cruciale dans le cadre du développement de leur entreprise.

Grâce à son programme de location-achat, le FIRA favorise le démarrage ou l'expansion d'entreprises.

