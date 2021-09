Une passerelle pour accélérer la formation en sciences infirmières dans deux universités québécoises

QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du plan de réorganisation du travail des infirmières et infirmiers présenté hier, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce aujourd'hui le développement d'une passerelle vers le baccalauréat en sciences infirmières pour les étudiantes et étudiants possédant les préalables universitaires requis. Ce projet de reconfiguration de l'offre de formation est mené par l'Université de Montréal, en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Il est prévu que cette passerelle soit offerte par ces deux universités à compter de la session d'été 2023.

Cette passerelle permettra aux étudiantes et étudiants ayant les préalables universitaires requis de compléter leur formation universitaire en sciences infirmières en 24 mois plutôt que les 36 habituels. La première année de formation universitaire prévoit 15 crédits universitaires de cours en ligne.

En plus d'accroître l'attractivité du baccalauréat en sciences infirmières, ce projet contribuera à combler le déficit d'effectifs infirmiers au Québec. Le ministère de l'Enseignement supérieur investira près de 500 000 $ au cours des deux prochaines années pour rendre cette initiative possible.

Rappelons que ce système de passerelle est utilisé dans plusieurs universités canadiennes, dont l'Université d'Ottawa et l'Université de Moncton. Elle vise les étudiantes et étudiants d'autres disciplines universitaires, et non pas les étudiants collégiaux. Rappelons que de nombreuses ententes DEC-Bac existent entre les universités et les établissements collégiaux québécois, permettant aux diplômés de la technique en soins infirmiers de compléter le baccalauréat en sciences infirmières plus rapidement.

« Les derniers mois nous ont démontré plus que jamais l'importance des infirmières et infirmiers pour le Québec. Ce projet de passerelle permettra d'accélérer la diplomation d'étudiantes et d'étudiants en sciences infirmières sans faire de compromis sur la qualité des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation. Je remercie d'ailleurs l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke pour la richesse de ce projet. Notre gouvernement a dévoilé hier son plan de match pour offrir des conditions avantageuses aux infirmières et infirmiers actuels. Je suis convaincue que les futurs diplômés auront eux aussi la possibilité de vivre une carrière stimulante dans le réseau public de la santé et je suis fière de leur offrir une nouvelle façon d'y arriver. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Avec ce projet de programme Passerelle, l'Université de Montréal, par sa faculté des sciences infirmières, fait partie de la solution à la pénurie d'effectifs infirmiers dans la province. Lorsqu'il verra le jour en 2023, ce programme deviendra le premier du genre au Québec. Piloté par l'UdeM avec la participation de nos collègues des universités de Sherbrooke et d'Ottawa, ce projet nous montre une fois de plus qu'en innovant et en sortant des sentiers battus, le monde de l'enseignement supérieur aide à répondre aux besoins criants de la société, dans laquelle les universités et leurs chercheurs sont des joueurs importants. »

Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal

« Avec mon équipe, nous travaillerons à mettre sur pied ce tout nouveau programme qui permettra à des étudiantes et étudiants qui ont déjà des crédits universitaires de s'inscrire dans une formation en sciences infirmières. La Passerelle leur permettra de compléter le programme plus rapidement et d'ainsi atténuer le déficit d'effectifs infirmiers au Québec, en plus de contribuer à la relève de la profession infirmière partout dans la province. Nous allons élaborer le programme en nous inspirant des meilleures pratiques de nos collègues canadiens et de ce qui se fait ailleurs dans le monde. »

Marjolaine Héon, vice-doyenne aux études de 1er cycle et responsable du projet, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Faits saillants :

Les préalables universitaires requis pour l'admissibilité à la passerelle universitaire seront connus au cours des prochains mois.

La passerelle universitaire permettra aux étudiantes et étudiants en sciences infirmières de compléter leur formation en 24 mois. À titre de comparaison, une formation universitaire en sciences infirmières a une durée minimale de 36 mois.

