Une ordonnance pour la réussite : le rapport sur le régime d'assurance-médicaments

La mise en œuvre rapide des recommandations améliorera la santé et réduira les coûts

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW/ - Cœur + AVC se réjouit du rapport publié aujourd'hui par le Dr Eric Hoskins, président du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance-médicaments. Les recommandations assureront l'accès aux médicaments de nécessité médicale et se traduiront par des économies de coûts globales au sein du système de santé, pour les gens vivant au Canada et leurs employeurs.

« Nous sommes très heureux du rapport du Conseil consultatif. Un régime d'assurance-médicaments universel fondé sur un payeur public comme premier payeur favorisera un pouvoir d'achat de médicaments supérieur et débouchera sur la réduction des prix des médicaments et des frais administratifs. Nous exhortons le gouvernement à agir rapidement et à mettre en œuvre ces recommandations », a déclaré Yves Savoie, chef de la direction de Cœur + AVC.

À l'heure actuelle, au moins 7,5 millions de personnes au Canada ne sont pas assurées ou sont sous-assurées. Certaines personnes se heurtent à des obstacles plus importants en matière d'accès aux médicaments, notamment les femmes, les Autochtones, les jeunes et les employés à temps partiel.

« Malheureusement, je vois régulièrement des patients qui n'ont pas les moyens d'acheter leurs médicaments, a mentionné la Dre Paula Harvey, directrice du programme de recherche cardiovasculaire au Women's College Hospital. Récemment, j'ai dû admettre une femme à l'hôpital qui n'aurait pas eu besoin de nos soins si elle avait pu prendre ses médicaments tels que prescrits. Nous ne comprenions pas pourquoi elle était malade à ce point, jusqu'à ce qu'elle nous avoue finalement qu'elle ne prenait pas ses médicaments. Elle avait honte de ne pas pouvoir se les payer, alors elle nous avait caché ce fait. Cette situation se produit trop souvent. »

Le Canada est le seul pays développé doté d'un système de santé universel qui ne fournit aucune couverture universelle pour les médicaments d'ordonnance, alors que notre système à payeurs multiples comportant une mosaïque de 100 régimes publics et de plus de 100 000 régimes privés est parmi les plus chers au monde.

