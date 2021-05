Le juge Paul Dohm a condamné M. Levesque, qui a plaidé coupable le 18 février 2021, à payer une amende de 20 000 $ pour avoir enfreint la Loi sur les pêche s du Canada entre le 30 octobre 2018 et le 4 mai 2019. Le juge a également ordonné que M. Levesque paie 25 000 $ supplémentaires au titre de l'article 79.2 ordonnance du tribunal, au titre du financement de la conservation et de la protection du poisson et de son habitat à l'intérieur et autour de Haïda Gwaii.

Selon des données de surveillance électronique, M. Levesque pêchait dans une zone de protection intégrale qui était fermée à la pêche dans le cadre du plan de zonage marin du plan de gestion des terres, de la mer et de l'activité humaine. Cette zone avait été désignée comme zone sensible d'importance écologique et culturelle jouxtant le site d'un village haïda protégé par la Nation haïda et Parcs Canada reconnu par l'UNESCO comme un site du patrimoine mondial. Le site commémore la culture vivante des Haïdas et leur relation avec la terre et la mer.

Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Le Ministère veille au respect de la Loi, et des autres lois et règlements et en fait la promotion au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que d'activités d'éducation et de sensibilisation.

Faits en bref

Dans le cadre des mesures qu'il prend pour réprimer les activités illicites, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute autre violation de la Loi sur les pêches et de ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique gratuite de signalement des infractions au 1-800-465-4336, ou envoyer l'information par courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

et de ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique gratuite de signalement des infractions au 1-800-465-4336, ou envoyer l'information par courriel à l'adresse suivante : . En 2010, le Canada s'est engagé à assurer la conservation de 10 % de ses zones côtières et marines d'ici 2020, au moyen de réseaux d'aires protégées bien gérées et d'autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ). En 2018, le Canada s'est également engagé à soutenir des stratégies visant à protéger et à gérer efficacement les zones vulnérables de nos océans et de nos ressources en créant des zones de protection marine (ZPM) et des AMCEZ efficaces et fondées sur la science.

s'est engagé à assurer la conservation de 10 % de ses zones côtières et marines d'ici 2020, au moyen de réseaux d'aires protégées bien gérées et d'autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ). En 2018, le s'est également engagé à soutenir des stratégies visant à protéger et à gérer efficacement les zones vulnérables de nos océans et de nos ressources en créant des zones de protection marine (ZPM) et des AMCEZ efficaces et fondées sur la science. À ce jour, le Canada a protégé près de 14 % de ses océans, et il existe actuellement au Canada 14 zones de protection marine (ZPM) établies en vertu de la Loi sur les océans pour une superficie de plus de 350 000 km 2 représentant environ 6 % des zones marines et côtières canadiennes.

a protégé près de 14 % de ses océans, et il existe actuellement au 14 zones de protection marine (ZPM) établies en vertu de la pour une superficie de plus de 350 000 km représentant environ 6 % des zones marines et côtières canadiennes. Les zones protégées comprennent les zones de protection marines constituées en vertu de la Loi sur les océans , les aires marines nationales de conservation et les portions marines des réserves nationales de faune, des refuges d'oiseaux migrateurs, des parcs nationaux et des zones protégées provinciales. Ces zones et autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) contribuent toutes deux aux objectifs de conservation marine. À ce jour, toutes les zones qui entrent dans la catégorie des AMCEZ ont consisté en la fermeture de zones de pêches. Les fermetures de zones de pêches qui respectent les critères d'AMCEZ sont connues sous le nom de « refuges marins ».

, les aires marines nationales de conservation et les portions marines des réserves nationales de faune, des refuges d'oiseaux migrateurs, des parcs nationaux et des zones protégées provinciales. Ces zones et autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) contribuent toutes deux aux objectifs de conservation marine. À ce jour, toutes les zones qui entrent dans la catégorie des AMCEZ ont consisté en la fermeture de zones de pêches. Les fermetures de zones de pêches qui respectent les critères d'AMCEZ sont connues sous le nom de « refuges marins ». La Réserve de parc national Gwaii Haanas, réserve d'aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda est cogérée par le Conseil de la Nation haïda et le gouvernement du Canada (Parcs Canada/MPO) par l'intermédiaire du Conseil de gestion de l'archipel.

haïda et le gouvernement du (Parcs Canada/MPO) par l'intermédiaire du gestion de l'archipel. En 2010, les zones marines entourant la réserve de parc Gwaii Haanas ont été désignées officiellement réserve d'aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda.

Le Plan de Gwaii Haanas : Terre, mer et gens a été élaboré en 2018 avec la participation de partenaires, d'intervenants et du grand public.

Depuis le 1 er mai 2019, les pêches commerciale et récréative sont interdites dans les zones de protection intégrale de la Réserve de parc national Gwaii Haanas, réserve d'aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda.

mai 2019, les pêches commerciale et récréative sont interdites dans les zones de protection intégrale de la Réserve de parc national Gwaii Haanas, réserve d'aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda. Les sanctions importantes imposées par le tribunal dans cette affaire soulignent la gravité de la violation des règles et des règlements de pêche en vertu de la Loi sur les pêches du Canada visant à protéger et à préserver les populations de poissons en péril et les écosystèmes vitaux, maintenant et à l'avenir.

Liens Connexes

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir les communiqués et plus via notre fil RSS. Pour de plus amples informations ou vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Leri Davies, conseillère en Relations stratégiques avec les médias, Région du Pacifique de Pêches et Océans Canada, Portable : 604-612-6837, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

www.pac.dfo-mpo.gc.ca