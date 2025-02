OTTAWA, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Du 9 décembre 2024 au 18 janvier 2025, le Comité de la Réponse intégrée canadienne au crime organisé (RICCO), composé d'organismes d'application de la loi fédéraux, provinciaux et municipaux, a mené une grande rafle visant à perturber la production et la distribution de fentanyl illicite au Canada.

L'initiative a permis à des organismes d'application de la loi partout au pays de coordonner des mesures de répression contre le trafic de fentanyl et d'opioïdes synthétiques. En plus de cibler la production et la distribution de substances illicites, l'opération visait à démanteler des réseaux criminels et à cibler l'approvisionnement en précurseurs chimiques.

Durant la grande rafle, les organismes d'application de la loi ont signalé 489 incidents liés au fentanyl et aux opioïdes synthétiques qui ont donné lieu à 524 arrestations et à la saisie de grandes quantités de drogue et d'autres biens, notamment :

46,17 kg de fentanyl;

15 765 comprimés de fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques (benzimidazole, izonitazène, hydromorphone et oxycodone);

44,70 kg et 973 comprimés de méthamphétamine;

29,61 kg de cocaïne;

122 armes à feu;

813 954,27 $ CA en espèces;

33 véhicules volés.

Plusieurs enquêtes lancées avant ou durant l'opération sont toujours en cours.

La lutte contre le marché illégal de ces substances demeure une priorité clé du Canada, puisque ce marché criminel représente une menace critique pour la santé et la sécurité du public.

Cette opération démontre la synergie et la détermination des organismes canadiens d'application de la loi des trois ordres de gouvernement à contrer la production et la distribution de fentanyl et d'autres opioïdes synthétiques au pays.

La Stratégie canadienne d'application de la loi pour lutter contre le crime organisé (SCAL) a été mise en place par l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) en 2007 et a permis de lancer la Réponse intégrée canadienne au crime organisé (RICCO). La RICCO continue d'utiliser les évaluations nationales de la menace et d'autres renseignements connexes produits par le Service canadien de renseignements criminels (SCRC).

La RICCO est une coalition d'agents opérationnels de tous les ressorts et de différents secteurs du gouvernement fédéral qui ont un mandat opérationnel, ainsi que des agences de soutien. À l'heure actuelle, la RICCO est coprésidée par la GRC et la Sûreté du Québec et se compose de représentants de chacune des dix provinces (fédéral, provincial et municipal), d'un territoire et d'autres organismes : la GRC, le SCRC, l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO) en Colombie-Britannique, l'Alberta Law Enforcement Response Team (ALERT), le Service de police de Vancouver, le Service de police d'Edmonton, le Service de police de Saskatoon, le Service de police de Calgary, le Service de police de Winnipeg, la Police provinciale de l'Ontario (OPP), le Service de police de Toronto, le Service de police régional de Halton, le Service de police régional de Peel, le Service de police régional de York, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, la police régionale d'Halifax, le Royal Newfoundland Constabulary, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Les membres de la RICCO travaillent à contrer les groupes du crime organisé, leurs réseaux, leurs collaborateurs et leurs produits et à unifier les différents ressorts et secteurs en mettant en commun des renseignements, des capacités, des techniques et des plans en toute confiance.

Partenariats

La GRC a eu recours aux équipes de lutte fédérale contre le crime organisé et grave (LFCOG) dans tout le pays pour assurer la sécurité de la population et des institutions du Canada. Ces équipes mènent des enquêtes et perturbent des menaces importantes, y compris les réseaux du crime organisé, en collaboration avec des partenaires municipaux, fédéraux et étrangers.

Dans le cadre du Programme national de lutte au détournement de précurseurs chimiques, la GRC collabore avec des partenaires canadiens pour empêcher la distribution de précurseurs et de produits chimiques essentiels de voies légales vers les producteurs de drogues illicites. Elle gère aussi les équipes de lutte et d'intervention contre les laboratoires clandestins (ELILC) un peu partout au pays qui ciblent les groupes du crime organisé impliqués dans la production de substances illégales et qui assurent un soutien spécialisé à la police locale afin de détecter et de démanteler des laboratoires clandestins de drogues.

Si vous détenez des renseignements sur des activités illégales ou soupçonnez que de telles activités ont lieu dans votre collectivité, veuillez le signaler à votre service de police local.

Lien: https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/02/operation-nationale-ciblant-fentanyl-mene-dimportantes-saisies

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Renseignements supplémentaires: Relations avec les médias de la GRC, 613-843-5999, [email protected]