GATINEAU, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le Musée canadien de l'histoire est fier de procéder à l'inauguration officielle du Monument commémoratif des pensionnats pour Autochtones, en hommage à la vie des enfants autochtones qui ont vécu le déracinement familial et la réalité des pensionnats.

Créée par le maitre sculpteur Kwaguʼł Stanley C. Hunt en réaction à l'annonce que des tombes anonymes d'enfants avaient été retrouvées sur le site de l'ancien pensionnat de Kamloops, cette sculpture monumentale est un hommage aux enfants qui n'ont jamais pu revenir des pensionnats. Sculptée dans un tronc de cèdre rouge de 5,5 mètres de haut et de 1,2 mètre de large, elle représente 130 visages d'enfants sans le moindre sourire. D'en haut, un grand corbeau les regarde d'un air protecteur. On trouve également sur ce monument des emblèmes tels que la feuille d'érable, ainsi que la croix et les sigles de la Gendarmerie royale du Canada et de la Police montée du Nord-Ouest, gravés à l'envers.

« Je me souviendrai du jour où nous avons entendu parler des enfants de Kamloops. Aucun mot, dans aucune langue, ne pouvait être utilisé pour donner un sens à tout cela, a déclaré Stanley C. Hunt. Maintenant que le temps a passé, cela n'aura plus jamais de sens pour personne au pays. J'ai réalisé ce monument pour rendre hommage à nos enfants et pour donner à la population quelques éléments sur lesquels nous concentrer lorsque nos esprits se souviendront. »

L'exposition de Monument au Musée de l'histoire offrent de nouvelles occasions de susciter des conversations nationales liées au système des pensionnats pour Autochtones et le travail de réconciliation en cours au Canada. Le Musée espère que le public ne sera pas seulement ému par le riche symbolisme de ce monument, mais qu'il sera également encouragé à s'engager dans une discussion et une réflexion approfondies sur un chapitre difficile de l'histoire évolutive de ce pays.

« Monument est, bien sûr, une œuvre d'art éblouissante, mais aussi un témoignage de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de ce pays, a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. C'est un honneur pour nous d'accueillir une œuvre aussi importante. Bien en vue et dans son propre espace, l'œuvre garantira qu'on n'oublie jamais les enfants du système des pensionnats pour Autochtones de ce pays. Il est de notre responsabilité commune d'écouter, de témoigner et d'œuvrer pour un meilleur avenir commun. »

Maintenant exposé en permanence dans le salon Quatre Saisons du Musée de l'histoire, Monument n'est pas un mât traditionnel ni un mât commémoratif. Il est unique. Les personnes qui viendront le voir seront invitées à devenir des témoins de la vérité et à contribuer à un avenir de réconciliation.

Écoutez l'épisode portant sur Stanley C. Hunt d'Artéfactualité, la série de balados du Musée, et lisez le billet de blogue pour en savoir plus sur son histoire, cette impressionnante sculpture et l'importance de dire la vérité sur les pensionnats Autochtones afin de contribuer au processus de réconciliation au Canada.

Le Musée canadien de l'histoire exploite également le Musée canadien de la guerre et le Musée virtuel de la Nouvelle-France.

