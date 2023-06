Une occasion unique pour s'initier à la pêche partout au Québec

QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec, invite la population du Québec à participer à la 23e Fête de la pêche qui se tiendra les 2, 3 et 4 juin 2023.

Cette fête est l'occasion parfaite pour s'initier à la pêche, dans le respect de la règlementation en vigueur, puisqu'il est possible, pendant cette période, de pêcher sans permis partout au Québec, sauf s'il s'agit de la pêche au saumon atlantique. Près de 200 organismes d'un peu partout sur le territoire offrent des activités durant ces trois jours de festivités, et ce, sans inscription. La liste complète des activités par région est disponible sur le site fetedelapeche.gouv.qc.ca.

Les participants sont invités à partager leurs expériences sur la page Facebook de la fête.

Programme Pêche en herbe : des activités pour initier la relève toute l'année

Dans le cadre du programme Pêche en herbe, des activités d'initiation s'adressant spécifiquement aux jeunes de 6 à 17 ans auront également lieu durant la fin de semaine de la Fête de la pêche. En plus de leur offrir la possibilité de s'initier gratuitement à la pêche, ces activités permettent aux jeunes d'obtenir un permis valide jusqu'à l'âge de 18 ans inclusivement. Le programme, qui fête ses 25 ans cette année, est offert en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec.

Les activités offertes sur inscription sont une occasion unique pour les jeunes d'en apprendre davantage sur la biologie des poissons, les rudiments de la pêche, le respect de l'environnement, les notions de sécurité et la réglementation relative à la pêche.

Grâce au Programme d'ensemencement pour une relève à la pêche, le gouvernement offre un appui financier aux organisateurs régionaux d'activités pour repeupler les plans d'eau. En 2023-2024, 153 projets bénéficieront d'une subvention, pour un montant de 429 533 $.

Citation :

« J'invite tous les Québécois à participer à la Fête de la pêche et à utiliser la nouvelle application iPêche pour en apprendre davantage sur leurs prises. La pêche est une activité sportive à découvrir et à redécouvrir! En plus de nous rapprocher de la nature et d'apporter des bienfaits pour la santé, c'est un bon moyen de manger local. D'ailleurs, elle génère d'importantes retombées économiques au Québec, particulièrement en région. Je tiens à remercier les nombreux bénévoles et partenaires qui contribuent à cette fête et à la vitalité de ce secteur récréotouristique qui est au cœur du patrimoine québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

La Fête de la pêche attire annuellement près de 70 000 personnes de partout au Québec.

Chaque année, plus de 650 000 adeptes de la pêche dépensent en moyenne 1 230 $ pour la pratique de leur activité. Ils génèrent ainsi près de 550 M$ annuellement en retombées économiques pour les entreprises québécoises.

iPêche est une nouvelle application mobile gratuite permettant d'identifier facilement 125 espèces de poissons d'eau douce du Québec et certaines espèces exotiques pouvant être observées sur le territoire québécois. Destinée aux amateurs de pêche, d'activités de plein air, aux naturalistes et à la population en général, elle est disponible pour téléchargement sur les téléphones iPhone et Android.

