REGINA, SK, le 2 juin 2026 /CNW/ - Une croissance annuelle du PIB de 3 % dans le secteur canadien de la fabrication d'aliments et de boissons au cours de la prochaine décennie pourrait apporter jusqu'à 40 milliards de dollars à l'économie nationale, créer 217 000 nouveaux emplois, générer 1,3 milliard de dollars de recettes fiscales et représenter 16 milliards de dollars supplémentaires en salaires et avantages sociaux pour les Canadiennes et les Canadiens.

Pour exploiter pleinement ce potentiel et renforcer la compétitivité à long terme du secteur, le récent rapport de Financement agricole Canada (FAC), Perspectives de croissance de la productivité dans le secteur canadien de la fabrication d'aliments et de boissons, suggère qu'il faudra stimuler la croissance de la productivité grâce à des investissements soutenus, à la diversification des échanges commerciaux ainsi qu'à l'innovation.

« La croissance de la productivité est essentielle pour assurer la compétitivité continue du secteur canadien de la fabrication d'aliments et de boissons à l'échelle mondiale, a déclaré Craig Klemmer, directeur du Leadership éclairé à FAC. Mais le secteur n'évolue pas en vase clos. Son succès dépend d'un écosystème plus large, qui repose sur les investissements, une main-d'œuvre qualifiée et un accès solide aux marchés mondiaux. »

Le rapport souligne que, bien que le secteur canadien des aliments et des boissons soit demeuré résilient au cours des vingt dernières années, la productivité du travail a diminué en moyenne de 0,5 % par année entre 2015 et 2022. La croissance de la productivité reste importante pour la prospérité future du secteur, la durabilité, la sécurité alimentaire et l'abordabilité.

Le rapport définit quatre grands moyens pour les fabricants d'aliments et de boissons de stimuler la productivité :

Des investissements en capital pour soutenir la modernisation et l'expansion des usines et de l'équipement;

Le perfectionnement des compétences pour répondre à la demande croissante à mesure que la technologie évolue;

Une réglementation simplifiée qui protège l'intérêt public tout en allégeant la charge pesant sur les entreprises;

L'ouverture commerciale et l'intégration mondiale afin d'élargir les marchés et d'encourager l'innovation.

« Le Canada dispose d'une base solide, a déclaré M. Klemmer. Si le secteur de la fabrication d'aliments et de boissons bénéficie de l'attention et du soutien appropriés, il pourra continuer d'être un moteur économique et un chef de file au sein du système alimentaire mondial. Le défi qui nous attend consiste à transformer ces atouts en gains de productivité durables qui profitent tant aux entreprises canadiennes qu'aux consommateurs et aux consommatrices. »

Afin de soutenir l'innovation et la croissance de la productivité dans l'ensemble de l'industrie agricole et agroalimentaire, FAC a réuni plus tôt cette année une coalition de plus de 20 sociétés d'investissement prêtes à injecter collectivement jusqu'à concurrence de 7 milliards de dollars dans l'innovation agricole et agroalimentaire canadienne d'ici 2030. Fidèle à cet engagement, FAC Capital contribue à faire progresser l'innovation tout au long de la chaîne de valeur en soutenant les entreprises qui développent des technologies et des solutions qui améliorent l'efficacité, la productivité et la durabilité. Ces investissements visent à soutenir les producteurs et productrices, et à leur permettre de continuer à cultiver les aliments qui nourrissent la population canadienne.

Le secteur canadien de la fabrication d'aliments et de boissons compte plus de 8 800 entreprises et emploie environ 318 000 personnes, ce qui en fait le plus grand employeur du secteur manufacturier au pays.

Au sujet de FAC

Principal prêteur à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada, FAC investit dans la réussite de l'industrie en favorisant l'innovation, la productivité et la durabilité. FAC offre à sa clientèle des solutions de financement et de capital, les logiciels de gestion AgExpert, ainsi que son expertise et ses relations au sein de l'industrie. À titre de partenaire de confiance et de société d'État à vocation commerciale qui réinvestit ses bénéfices dans l'agriculture et l'agroalimentaire, FAC joue un rôle essentiel dans la vigueur et la prospérité de l'industrie, et ce, au profit de toute la population canadienne. fac.ca

SOURCE Farm Credit Canada

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