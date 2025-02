Une nouvelle voix pour repenser l'accès aux soins - Création de la Fédération des médecins de pratique privée du Québec

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - À l'heure où le réseau de la santé est soumis à une pression sans précédent et peine à répondre aux besoins croissants de la population, il est essentiel de mobiliser toutes les ressources disponibles pour améliorer l'accès aux soins. C'est dans ce contexte que neuf médecins québécois exerçant au privé annoncent la création de la Fédération des médecins de pratique privée du Québec (FMPPQ).

Alliée du réseau de la santé des Québécois et des Québécoises

Cette nouvelle fédération a pour mission de représenter ses membres et de participer à la conversation publique sur le système de santé, en apportant des solutions concrètes afin d'améliorer sa performance et son accessibilité. En ce sens, la FMPPQ souhaitera mettre en lumière les avantages d'un système de santé mixte et de la complémentarité des pratiques publique et privée, tout en informant les décideurs et la population de la contribution incontournable de la pratique au privé.

Recommandations concernant le projet de loi n° 83

La FMPPQ vient tout juste de déposer un mémoire dans le cadre du projet de loi n° 83 Loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux. « Il s'agit d'une première action qui démontre notre engagement et le rôle actif que nous entendons jouer dans les grandes décisions ayant un impact sur l'offre de soins au Québec », souligne Dr Pascal-André Vendittoli, président de la FMPPQ.

Dans le mémoire, la Fédération propose des ajustements au projet de loi 83 pour offrir plus de souplesse aux nouveaux médecins, alléger les contraintes sur leur pratique et maximiser la collaboration entre le public et le privé afin d'améliorer l'accès aux soins. La FMPPQ a aussi émis ses recommandations au gouvernement afin d'assurer un plus grand accès au soin pour les Québécois et Québécoises :

Retirer l'exigence pour un médecin de travailler dans le réseau public lors de ses cinq premières années de pratique.

Retirer les mesures contraignantes à la pratique de la médecine au Québec afin de favoriser l'attractivité de la profession.

Retirer les pénalités financières associées à un non-respect de l'article 27 de la Loi sur l'assurance maladie. Si le gouvernement décidait de conserver les pénalités, moduler ces pénalités selon le coût réel de formation pour chacune des spécialités.

Lever tous les obstacles qui diminuent les possibilités pour les chirurgiens d'opérer dans le réseau public.

Documenter les motifs poussant un nombre important de médecins à quitter le Québec afin d'être en mesure d'agir sur les véritables causes de cette tendance.

« Dans la plupart des pays disposant d'un système de santé universel, le public et le privé coexistent pour offrir aux patients les meilleurs soins, au meilleur coût et dans les meilleurs délais. Il ne s'agit pas d'une opposition, mais d'une complémentarité essentielle pour répondre aux besoins de la population québécoise. En jouant un rôle actif dans les discussions sur l'avenir du réseau de santé, la FMPPQ entend contribuer à une seule et même priorité : améliorer l'accessibilité aux soins pour tous », a conclu Dr Vendittoli.

