Adoption du projet de loi 83 - De vives inquiétudes pour l'accès aux soins, déplore la FMPPQ

QUÉBEC, le 25 avril 2025 /CNW/ - Diminution de l'accès aux soins de santé, contribution globale des médecins réduite, perte de l'attrait du Québec pour les étudiants étrangers en médecine, et exode de médecins à l'extérieur du Québec : voilà quelques-unes des inquiétudes de la Fédération des médecins de pratique privée du Québec (FMPPQ) à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi 83, Loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux.

« Nous partageons la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès aux soins pour toute la population. Toutefois, l'adoption du projet de loi 83 est un pas dans la mauvaise direction et nous fait craindre le pire pour les dizaines de milliers de Québécoises et de Québécois qui, à défaut d'avoir accès à des soins dans le réseau public ou sur une liste d'attente depuis des mois, décident de se tourner vers le privé. Ces personnes en attente de soins se retrouveront aux prises avec encore moins d'accès aux services de santé puisque le réseau public n'est pas en mesure de pallier ces besoins », déplore le président de la Fédération, Dr Pascal-André Vendittoli.

Cette loi marque un tournant inquiétant en imposant un cloisonnement rigide entre la pratique publique et la pratique privée, sans aucune consultation réelle des professionnels concernés. La FMPPQ craint les effets pervers de l'adoption du projet de loi 83 sur l'ensemble de la population québécoise :

Réduction de l'accès aux soins puisque le réseau public n'est pas en mesure d'offrir aux médecins toutes les conditions gagnantes pour soigner davantage de patients en restreignant l'accès aux plateaux techniques ou en limitant le nombre d'actes qu'un médecin peut réaliser par période de facturation.

Perte de l'attractivité de la profession médicale au Québec puisque le diplôme sera assorti de conditions significativement plus contraignantes, comme l'exigence de pratique dans le réseau public et des pénalités financières disproportionnées.

Sous-utilisation des médecins à leur plein potentiel, en interdisant à un médecin d'exercer à la fois dans le public et le privé, la loi 83 brise un équilibre déjà fragile. Cette logique de cloisonnement va à l'encontre des principes d'intégration, de flexibilité et de collaboration que défend la FMPPQ. Elle contribuera à accentuer les délais, à réduire les options offertes aux patients, et à freiner l'innovation dans les soins de santé.

Les Québécoises et Québécois pourtant favorables à la pratique privée

Un sondage de l'IEDM-Ipsos réalisé il y a à peine un mois, en mars 2025, démontrait une fois de plus que près de 7 personnes sur 10 au Québec se disent favorables à une complémentarité des soins de santé offerts au public et au privé.

« L'accès aux soins s'effrite puisque le réseau public n'est pas en mesure de répondre à la demande. Il est dommage de voir le gouvernement du Québec faire fi de cette volonté pourtant énoncée clairement par la population. En ajoutant des contraintes à la pratique de la médecine, le gouvernement passe à côté d'une opportunité d'améliorer véritablement le fonctionnement du réseau et l'accès aux services de santé », conclut Dr Vendittoli.

Le FMPPQ rappelle que dans la plupart des pays disposant d'un système de santé performant, le public et le privé coexistent pour offrir aux patients les meilleurs soins, au meilleur coût et dans les meilleurs délais. C'est vers cet objectif que le Québec devrait tendre. La Fédération tend la main au gouvernement pour développer et déployer des solutions qui favoriseront réellement l'accès aux soins de santé.

Fondée par neuf médecins québécois non participants à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), la Fédération des médecins de pratique privée du Québec (FMPPQ) a pour ambition de représenter les plus de 800 médecins québécois qui pratiquent la médecine dans le réseau privé de la santé, ainsi que dans les cliniques privées qui offrent des soins et des services de qualité aux quatre coins du Québec.

