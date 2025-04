Projet de loi 83 : La Fédération des médecins de pratique privée du Québec soulève de grandes inquiétudes

MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi 83, Fédération des médecins de pratique privée du Québec (FMPPQ) exprime ses vives inquiétudes face aux amendements déposés par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, visant à soumettre toute désaffiliation de la RAMQ à une autorisation préalable, évaluée sur des critères administratifs et subjectifs.

Bien que présentés comme des mesures pour améliorer l'accès aux soins, ces amendements risquent plutôt de restreindre l'offre globale de services de santé, tout en portant atteinte à la liberté professionnelle des médecins et au libre choix des patients. À terme, ce sont les patients qui en subiront les conséquences, notamment en ayant moins accès aux soins et envoyant leur chirurgie reportée, du moins à court terme. Plutôt que d'imposer des contraintes bureaucratiques, la FMPPQ appelle à des solutions basées sur des incitatifs favorisant une réelle complémentarité entre les réseaux public et privé.

« Ces amendements risquent de priver encore plus de gens d'un accès rapide à des soins. On parle ici de patients qui attendent depuis des mois, parfois dans la douleur et l'angoisse, sans savoir quand ils seront enfin opérés. Le système public est sous pression, et ces nouvelles contraintes vont l'étouffer encore davantage. Les médecins qui se désaffilient ne tournent pas le dos au public : ils y travaillent déjà, mais quand le système les empêche de soigner plus de patients, ils continuent de contribuer à l'accessibilité en offrant des soins dans le privé. En limitant cette possibilité, le gouvernement nuit à l'accès aux soins sur tous les fronts. Ce n'est pas le moment de dresser des barrières inutiles : il faut au contraire miser sur une complémentarité intelligente entre le public et le privé, pour répondre aux besoins criants de la population », soulève Dr Pascal-André Vendittoli, président de la FMPPQ.

Des recommandations claires et efficaces

Pour la FMPPQ, il apparait évident que pour atteindre les objectifs du gouvernement, il faut

Encourager une circulation fluide et dynamique entre les secteurs public et privé.

Offrir aux médecins une plus grande flexibilité leur permettrait d'adapter leur pratique aux besoins réels de la population et d'optimiser l'utilisation des ressources existantes.

Privilégier les incitatifs, comme l'amélioration des conditions de travail dans le réseau public -- un meilleur accès aux plateaux techniques, la reconnaissance de l'expertise médicale et l'allégement de la surcharge actuelle -- plutôt que d'imposer des contraintes bureaucratiques inefficaces.

Reconnaître le rôle complémentaire du secteur privé dans la réduction des listes d'attente. Le recours par l'État aux cliniques médicales spécialisées (CMS) en est la preuve concrète : il faut pleinement intégrer cette contribution au lieu de la freiner.

« La FMPPQ s'oppose à toute mesure coercitive compromettant l'équilibre entre les secteurs public et privé afin de mettre le patient au cœur de décision en lui permettant d'avoir accès aux soins dont il a besoin plus rapidement. Nous appelons le gouvernement à revoir sa position et à travailler de manière concertée avec les médecins de pratique privée pour bâtir un système de santé accessible, souple et respectueux des droits des professionnels comme des patients. La FMPPQ est prête à collaborer activement à la recherche de solutions durables, centrées sur les besoins réels de la population québécoise », conclut Dr Vendittoli.

À propos de la FMPPQ

Fondée par neuf médecins québécois non participants à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), la Fédération des médecins de pratique privée du Québec (FMPPQ) a pour ambition de représenter les plus de 800 médecins québécois qui pratiquent la médecine dans le réseau privé de la santé, ainsi que dans les cliniques privées qui offrent des soins et des services de qualité aux quatre coins du Québec. Pour de plus amples informations : www.fmppq.org

SOURCE Fédération des médecins de pratique privée du Québec

Pour tout renseignement : Béatrice Vincent, 581-246-2147, [email protected]