Une nouvelle vice-présidente jeunesse à la Commission des droits

MONTRÉAL, le 6 janv. 2025 /CNW/ - Stéphanie Gareau est entrée en poste aujourd'hui à titre de vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, responsable du mandat jeunesse. Elle a été nommée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec en novembre 2024. Elle aura la responsabilité de s'assurer de la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que du respect et de la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Stéphanie Gareau, nouvelle vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, responsable du mandat jeunesse (Groupe CNW/Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)

Avant sa nomination, Mme Gareau était directrice générale de Marie-Vincent, un organisme qui soutient les jeunes victimes de violence sexuelle, et membre à temps partiel de la Commission des droits depuis juin 2023.

« La Commission est très enthousiaste d'accueillir Mme Gareau au sein de l'équipe de la présidence. Nous croyons que son expertise et son engagement envers les droits des enfants, ainsi que son dynamisme et sa feuille de route seront des atouts importants pour la Commission. La protection des droits de la jeunesse est un enjeu majeur pour la Commission et pour l'ensemble de la société québécoise. Notre démarche vers une plus grande visibilité de notre action en matière de protection de la jeunesse se poursuivra avec l'apport significatif de notre nouvelle vice-présidente », a déclaré Philippe-André Tessier, président de la Commission.

Détentrice d'une maîtrise en droit de l'enfant (Child Law & Policy) de l'Université Brunel en Grande-Bretagne, Stéphanie Gareau a toujours mis son expertise au service de causes qui lui tiennent à cœur. Elle a notamment été Secrétaire générale de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse et directrice générale du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source : Halimatou Bah

438 867-4074

[email protected]

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse