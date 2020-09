SHERBROOKE, QC, le 11 sept. 2020 /CNW/ - Les mines et les minéraux forment une industrie clé pour de nombreuses collectivités au Canada. Un développement plus responsable de cette industrie permet de réduire nos répercussions sur l'environnement et de créer des emplois, ce qui sera plus important que jamais au moment où nous rouvrons l'économie et planifions notre reprise après-la crise du COVID-19.

Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 4,5 millions de dollars à E2Metrix Inc . pour aider les exploitations minières à recycler leurs eaux usées et à rendre leurs activités plus propres et plus durables. L'entreprise sherbrookoise E2Metrix se spécialise dans les procédés de traitement de différents types d'eaux usées.

Les eaux usées des exploitations minières contiennent souvent des polluants nocifs et des produits chimiques toxiques. ECOTHORMD, la technologie innovatrice d'E2Metrix, permet d'éliminer et de séparer les contaminants (p. ex. ammoniac, métaux lourds) des eaux usées. En offrant un moyen plus performant, plus écoénergétique et plus abordable de réutiliser et de recycler les eaux des mines, ce procédé aidera les exploitations minières à utiliser l'eau plus efficacement et à réduire leurs répercussions sur l'eau douce.

Le projet est financé par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, qui investit dans des projets de recherche-développement de technologies propres pour les secteurs énergétique, minier et forestier du Canada. Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui aide le secteur des ressources naturelles et les innovateurs à s'associer pour accélérer le développement de technologies propres. Celles-ci permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques tout en minimisant les perturbations des paysages et en améliorant la gestion des déchets.

Le Programme de croissance propre a aussi permis à E2Metrix Inc. de profiter du soutien de CanmetMINES pour les études techniques et l'essai pilote de la technologie. En effet, un investissement additionnel de 575 000 $ a pu être consenti par le volet Projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres (PAST) du Programme, qui donne accès à l'expertise, aux infrastructures et au matériel de recherche des laboratoires fédéraux aux innovateurs en vue de faciliter la mise en marché de technologies propres.

Le gouvernement compte soutenir un plan d'action climatique qui intègre des projets verts et innovateurs dans le secteur minier, en vue de stimuler l'économie et de réduire la pollution.

Citations

« Nous allons faire en sorte que le traitement des eaux usées des mines soit moins énergivore, parce que cela permet de réaliser des économies et de réduire les émissions. Cet investissement est triplement positif : pour l'exploitation minière, pour notre eau et pour notre planète. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Une exploitation plus durable de nos mines et nos minéraux est essentielle à la réussite de notre transition vers un avenir énergétique propre. Le gouvernement du Canada continue donc d'investir dans des écotechnologies innovatrices qui favoriseront notre croissance économique et ouvriront la voie à un avenir plus viable pour toutes et tous. C'est avec plaisir que j'annonce des fonds pour E2Metrix, un chef de file de l'exploitation minière durable. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Nous devrons la réussite de ce projet à notre équipe exceptionnelle, qui persévère depuis des années dans le développement et l'optimisation de notre électrotechnologie ECOTHORMD. Ce projet offrira un important tremplin pour le déploiement commercial d'ECOTHOR dans le secteur minier et d'autres secteurs industriels, ici comme à l'étranger. Je tiens à remercier Ressources naturelles Canada de nous avoir donné cette possibilité, ainsi que tous ceux et celles qui nous ont offert leur précieuse collaboration pour ce projet. »

Mohamed Laaroussi

Président-directeur général, E2Metrix

Liens pertinents

Programme de croissance propre

Projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres

E2Metrix Inc.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca