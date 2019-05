Une nouvelle stratégie pour une fonction publique plus accessible et inclusive

OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - Les Canadiens s'attendent à recevoir des programmes et des services novateurs, efficaces et productifs d'une fonction publique fédérale inclusive qui reflète la véritable diversité du Canada. À l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité, le gouvernement du Canada a lancé aujourd'hui sa toute première stratégie sur l'accessibilité au sein de la fonction publique du Canada, qui établit les conditions pour identifier, prévenir et éliminer les obstacles que rencontrent les personnes handicapées en milieu de travail.

La stratégie, Rien sans nous, est centrée sur 5 objectifs principaux :

améliorer le recrutement, le maintien en poste et la promotion des personnes handicapées;

améliorer l'accessibilité à l'environnement bâti;

rendre les technologies de communication utilisables par tous;

fournir aux fonctionnaires les outils nécessaires pour concevoir et offrir des programmes et des services accessibles;

créer une fonction publique aisément accessible.

Guidée par les principes du projet de la Loi canadienne sur l'accessibilité et fondée sur de vastes consultations, la stratégie vise à préparer la fonction publique à donner l'exemple et à devenir un modèle d'accessibilité, au Canada et à l'étranger.

Plusieurs initiatives prometteuses sont déjà en cours. Il s'agit notamment :

de promouvoir les personnes handicapées grâce au programme Occasion d'emploi pour les étudiants handicapés, sous la direction de la Commission de la fonction publique,

de faire de l'accessibilité l'une des priorités du renouvellement de la Cité parlementaire, sous la direction de Services publics et Approvisionnement Canada,

d'appuyer l'innovation, l'expérimentation et la recherche dans le domaine essentiel de l'adaptation en milieu de travail par l'entremise du Fonds centralisé pour un milieu de travail habilitant dirigé par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

La mise en œuvre de cette stratégie se traduira par un plus grand nombre de personnes handicapées employées par le gouvernement du Canada dans un milieu de travail exempt d'obstacles et inclusif, où chaque employé a ce qu'il lui faut pour exceller. La stratégie fera l'objet d'un examen en 2021 pour en évaluer les progrès.

Citation

« En créant la toute première stratégie du Canada sur l'accessibilité au sein de la fonction publique, notre gouvernement contribue à bâtir la fonction publique la plus inclusive au monde. Il s'agit d'une étape importante qui permettra au gouvernement du Canada d'inclure des normes élevées d'accessibilité dans ses politiques, ses programmes et ses services destinés à tous les Canadiens, et de les respecter. Cette stratégie reflète la véritable diversité de la population du Canada et nous aidera à atteindre notre but ultime : un pays exempt d'obstacles et dont tous les citoyens se sentent complètement inclus. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« La diversité fait la force du Canada, et nous sommes déterminés à avoir une fonction publique à l'image de tout ce que ce pays a à offrir. Nous avons élaboré la stratégie Rien sans nous après avoir écouté plus de 7 000 employés fédéraux et intervenants auprès des personnes handicapées. Cette stratégie orientera nos efforts pour bâtir une fonction publique fédérale inclusive qui est plus novatrice, efficace et productive. »

- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

