Le plan directeur du lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue est déposé au Parlement

Le lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue est le premier lieu historique national au Canada détenu en copropriété avec une Nation autochtone

GATINEAU, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Afin de poursuivre le cheminement dans cette voie de gestion collaborative, le nouveau plan directeur guidera la gouvernance du lieu historique pour les dix prochaines années. Il fournit les orientations du lieu, le partage et la présentation des perspectives autochtones et non-autochtones et guide les actions en lien avec la protection des ressources culturelles et naturelles, l'expérience du visiteur, et le positionnement touristique.

De gauche à droite : Louis Lavoie, directeur exécutif Nunavut et du Québec, Parcs Canada; Colleen Chevrier Polson, secrétaire-trésorière, Corporation Obadjiwan, Première Nation Timiskaming; Daniel Beaudin, gestionnaire des lieux historiques nationaux, Unité de gestion de la Mauricie et l’Ouest du Québec, Parcs Canada; Claude Gagnon, coprésident du comité fiduciaire du lieu historique national d’Obadjiwan–Fort Témiscamingue (cosignataire); Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique; Catherine Polson Groulx, vice-présidente, Corporation Obadjiwan, Première Nation Timiskaming; Simon Laquerre, gestionnaire, Lieu historique national d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue, Parcs Canada; Dianna Wabie, ainée-conseillère, Corporation Obadjiwan, Première Nation Timiskaming; Alison McBride, coprésidente du comité fiduciaire du lieu historique national d’Obadjiwan–Fort Témiscamingue (cosignataire).Photo : Parcs Canada

En 2019, la signature d'une entente de patrimoine fiduciaire a fait du lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue le premier lieu historique national au Canada détenu en copropriété avec une Nation autochtone, la Première Nation de Timiskaming (algonquine Anishnabe). Grâce à cette entente unique, la gestion stratégique du lieu est assurée par un comité fiduciaire composé de représentants algonquins Anishnabe de la Première Nation de Timiskaming, de membres du milieu non-autochtone témiscamien, ainsi que de Parcs Canada.

Plusieurs autres sites à travers le Canada sont cogérés avec des partenaires des Premières Nations, des Métis et des Inuit, reflétant un engagement commun envers la gestion responsable, le respect et la réconciliation.

Le plan directeur actualisé du lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue décrit les stratégies clés suivantes :

Être un lieu de convergence et de collaboration, dont la vitalité reflète les aspirations des communautés qui lui sont liées.

Être un lieu patrimonial vivant et protégé, mettant en scène la diversité des cultures qui l'ont façonné et la nature qui l'accueille.

Collaborer avec les partenaires du milieu témiscamien et les partenaires autochtones pour mieux positionner le lieu comme produit d'appel régional et élargir son rayonnement.

Le présent plan directeur a été élaboré en collaboration étroite avec le comité fiduciaire, à l'issue de consultations avec des communautés autochtones de la région de l'Abitibi -Témiscamingue, des intervenants de l'industrie touristique, du milieu communautaire local, ainsi qu'auprès du grand public.

Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation.

Pour découvrir la riche programmation et l'offre de service 2026, visitez le site web du Lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue.

Citations

« La collaboration des communautés autochtones de tout le pays demeure au cœur des priorités de Parcs Canada qui œuvre de concert avec les partenaires clés. Ce nouveau plan directeur pour le lieu historique national du Canada d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue traduit cette vision en actions. Il rend compte des résultats concrets d'une consultation et d'un engagement commun envers l'intendance. En tant que ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, je suis ravie de soutenir ce travail collectif de tous les intervenants et de déposer au Parlement le plan directeur pour le lieu historique national du Canada d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux ».

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Obadjiwan-Fort-Témiscamingue est un lieu unique. Le site est la copropriété de Parcs Canada et de la Première Nation de Timiskaming. Cela implique un comité fiduciaire. Le comité fiduciaire est composé de personnes qui croient en la beauté naturelle du site et en son potentiel pour devenir une attraction vedette dans la région ».

Alison McBride

Coprésidente, Comité fiduciaire d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue

« Aujourd'hui, reconnu comme lieu historique national du Canada, d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue devient un modèle pour toute la société. De fait, avec une ouverture inégalée, Parcs Canada a permis qu'un comité fiduciaire composé des représentants de la communauté de Timiskaming et de la population du Témiscamingue collabore et s'active à la mise en valeur du site ainsi qu'à la reconnaissance et à l'expression des cultures qui l'ont fait vivre ».

Claude Gagnon

Co-président, Comité fiduciaire d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue

« Parcs Canada poursuivra ses efforts visant à renforcer la cogestion et la prise de décision partagée, conformément à la Politique sur l'intendance autochtone, qui établit les bases d'une intendance équitable, efficace et collaborative avec les communautés autochtones, aujourd'hui et pour l'avenir. Le présent plan directeur témoigne de l'engagement de Parcs Canada à consolider ses relations avec les peuples autochtones, les intervenants du milieu et les partenaires touristiques, afin de mettre en valeur auprès du public canadien et des visiteurs les récits et les lieux qui contribuent à notre identité collective. »

Nadine Spence

Vice-présidente, Intendance autochtone et patrimoine culturel, Parcs Canada

Les faits en bref

Le lieu a été désigné d'importance nationale par la commission des lieux et monuments historiques du Canada en 1967 en tant que « Fort-Témiscamingue ». L'objectif était de commémorer le rôle de ce poste de traite dans le commerce des fourrures ainsi que la rivalité entre Français et Anglais pour l'exploitation du réservoir pelletier de la Baie d'Hudson. Le lieu est maintenant reconnu comme « Obadjiwan-Fort-Témiscamingue » suite à une revue de sa désignation en 2018. Celle-ci permet de souligner les liens importants du site avec la Nation algonquine Anishnabe qui a utilisé le territoire pendant plusieurs millénaires et joué un rôle important dans la traite des fourrures. La désignation commémore également l'importance du site comme lieu de rassemblement autochtone au XIX e siècle pour la Nation algonquine Anishnabe, en particulier pour la Première Nation Timiskaming.

siècle pour la Nation algonquine Anishnabe, en particulier pour la Première Nation Timiskaming. Lieu de rencontres et de présence autochtone depuis plus de 6 000 ans, le site aux abords du lac Témiscamingue fournit un cadre naturel enchanteur pour vivre des expériences mémorables en famille.

Le nom Obadjiwan signifie « Là où l'eau s'élève dans les rapides » en langue anishnabe.

En 2019, l'entente de patrimoine fiduciaire est signée et une participation indivise de 50 pour cent dans le lieu historique est transférée à la Corporation Obadjiwan. Cette entente fait du lieu historique national d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue le premier lieu historique national au Canada à être détenu en copropriété.

Produits connexes

Plan directeur du lieu historique national du Canada d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue, 2026

Liens connexes

Parcs Canada

Plans directeurs de Parcs Canada

Politique sur l'intendance autochtone

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]