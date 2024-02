Une nouvelle série balado sur l'employabilité des personnes autistes est lancée par Intégration-Travail Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - « T'engages-tu? », une série balado portant sur l'inclusion des personnes autistes au marché du travail, vient d'être lancée par Intégration-Travail Laurentides. Cette initiative, issue de la Table d'Intégration et de Maintien en Emploi des Personnes Handicapées des Laurentides, vise à informer, sensibiliser et guider les personnes autistes, leur entourage ainsi que les professionnels afin de permettre à tous de s'ouvrir à la différence et franchir ensemble les obstacles à l'inclusion. Le projet a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Dans cette série inédite de 12 épisodes d'une trentaine de minutes chacun, des invités de différents horizons (personnes autistes, parents, professionnels variés provenant des milieux de l'éducation et de la santé, ainsi que des employeurs ouverts à la diversité) partageront leurs témoignages empreints d'espoir. Animée par nulle autre que Guylaine Guay (animatrice, conférencière, autrice et mère de deux jeunes autistes), cette série traite de manière dynamique et chaleureuse, mais aussi avec humour et émotion, de la réalité des personnes autistes sur le marché de l'emploi et des modèles de réussite d'inclusion professionnelle.

À ce propos, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, a affirmé : « L'intégration en emploi des personnes plus éloignées du marché du travail est une priorité et une richesse pour le Québec. Cette série balado est une idée novatrice qui permettra aux entreprises d'avoir une meilleure lecture des enjeux auxquels font face les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et d'être plus à même de les accueillir au sein de leurs équipes. Je félicite l'organisme Intégration-Travail Laurentides pour ce projet et j'invite tout le monde à écouter les épisodes de cette série pour en apprendre plus sur le sujet. »

« T'engages-tu? » : des conseils tant pour les personnes autistes que pour les employeurs :

L'idée de la série est d'avoir une discussion franche et ouverte sur un sujet tabou pour nommer les non-dits qui peuvent faire obstacle à l'intégration au travail et à l'engagement des gens. Par la même occasion, les auditeurs apprendront des informations pratiques, des astuces et des stratégies pour mieux inclure les personnes autistes au marché du travail. Certains épisodes permettront de mettre de l'avant l'éventail des ressources existantes pour faciliter le développement de l'employabilité. D'autres proposeront des pistes de solution afin de permettre tant à l'employeur qu'à l'employé de réussir un projet de société plus inclusive.

Des témoignages inspirants : Les invités partageront leurs expériences face à l'autisme et à ses défis. Par le fait même, ces partages permettront aux personnes concernées d'être rassurées, guidées, de se reconnaitre et de s'inspirer du cheminement de personnes qui vivent des situations similaires à la leur.

« T'engages-tu? » est une série sur notre engagement collectif envers un monde meilleur et diversifié. Une ode à la contribution essentielle et enrichissante des personnes autistes au marché du travail.

Les 3 premiers épisodes de « T'engages-tu? » seront disponibles gratuitement dès le 22 février 2024 sur Spotify et Apple Podcast.

Intégration-Travail Laurentides (ITL) est un service externe de main-d'œuvre pour personnes handicapées. L'organisme Intégration-Travail Laurentides a la mission d'aider à l'intégration et au maintien en emploi des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Renseignements: Source : Mme Emma Assor, relationniste, Pour plus de renseignements : [email protected], 514 815-9203