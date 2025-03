Lancement de la saison 2 du balado "T'engages-tu?" : Initiative innovante pour l'employabilité des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale

Une production riche en témoignages et en expertises

Comme pour la première saison, cette nouvelle édition réunira environ 19 participants aux parcours diversifiés, incluant des employés, des chercheurs d'emploi, des employeurs et des intervenants-professionnels œuvrant en santé mentale. Chaque épisode abordera un thème spécifique, en lien avec l'intégration et le maintien en emploi des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale.

À travers une série de dix épisodes d'une trentaine minutes, l'animatrice Guylaine Guay (animatrice, conférencière, autrice et mère de deux jeunes autistes-conjointe d'un homme bipolaire) nous invite à découvrir des parcours humains bouleversants, des témoignages marquants et des réflexions inspirantes sur la santé mentale. Chaque échange met en lumière des histoires de résilience, de défis, mais aussi d'espoir et de solutions concrètes.

« Je rencontre des gens très inspirants, des histoires, des parcours… Y'a beaucoup d'espoir dans ce que j'entends. Et mon souhait le plus cher, c'est que les employeurs écoutent ce balado et aient envie d'embarquer dans cette belle aventure, d'embaucher des gens un peu différents, un peu marginalisés, mais qui ont un potentiel incroyable. Donc ce qui ressort de cela pour moi c'est ces rencontres enrichissantes ! » - Guylaine Guay, animatrice du balado.

Un impact positif pour le milieu de l'emploi au Québec

Il n'existe actuellement aucun balado au Québec qui traite exclusivement de la réalité des personnes ayant un trouble de santé mentale en emploi. Ce projet constitue donc une première et répond à un besoin criant de sensibilisation et d'accompagnement.

En offrant un espace de dialogue et de partage d'expériences, ce balado vise à :

Encourager un plus grand nombre d'employeurs à considérer ces travailleurs comme une ressource précieuse en réponse aux pénuries de main-d'œuvre actuelles.

Rassurer et motiver les personnes concernées en leur montrant qu'elles ne sont pas seules et qu'un avenir professionnel épanouissant est possible.

Informer, sensibiliser les employeurs à l'inclusion et aux accommodements possibles en emploi.

Le balado sera accessible à partir du 11 mars 2025 sur plusieurs plateformes : le site internet d'ITL, YouTube, Spotify et Apple Podcast.

La santé mentale est une responsabilité collective. Ce balado est une invitation à l'écoute, à la réflexion et surtout à l'action.

Intégration-Travail Laurentides (ITL) est un service spécialisé main-d'œuvre pour personnes handicapées. L'organisme Intégration-Travail Laurentides a la mission d'accompagner dans leur parcours professionnel des personnes vivant avec des défis à intégrer ou maintenir un emploi.

SOURCE Intégration-Travail Laurentides

Pour plus de renseignements : Bhava Thamotharam, [email protected], 514 660-9356