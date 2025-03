AVIS MÉDIA - Le balado "T'engages-tu?" : diffusion des épisodes 5 et 6 le mardi 25 mars

SAINT-JÉRÔME, QC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Après un début de saison marquant, le balado "T'engages-tu?", consacré à la santé mentale en milieu de travail, continue sur sa lancée avec la diffusion des épisodes 5 et 6 prévue pour le mardi 25 mars. Cette série de podcasts, réalisée grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec, notamment la Direction générale de Services Québec des régions de Laval et des Laurentides, propose un espace d'échange et de réflexion autour des défis et des solutions liés à la santé mentale en emploi.

Animé par la dynamique Guylaine Guay, "T'engages-tu?" donne la parole à des employés, chercheurs d'emploi, employeurs et intervenants du milieu afin de déconstruire les préjugés et promouvoir un environnement de travail plus inclusif et bienveillant.

Épisodes 5 et 6 : des thèmes essentiels

Les épisodes 5 et 6 explorent l'impact de la santé mentale au travail. Le premier aborde l'équilibre entre emploi, bien-être et vie personnelle, tandis que le second traite de la divulgation des troubles mentaux et du soutien aux employés. Ils offrent des solutions pour un milieu inclusif et bienveillant.

Un balado qui fait bouger les lignes

Depuis son lancement, "T'engages-tu?" suscite un véritable engouement au Québec. Offrant un regard bienveillant et sans tabou sur la santé mentale en milieu professionnel, cette initiative vise à sensibiliser les employeurs, encourager l'inclusion et accompagner les personnes concernées dans leur parcours professionnel.

Nous souhaitons remercier pour leur contribution financière et leur implication :

La Ville de St-Jérôme;

M. Youri Chassin , député de St-Jérôme;

, député de St-Jérôme; Mme Kateri Champagne-Jourdain , Députée de Duplessis, Ministre de l'Emploi et Ministre responsable de la région de la Côte-Nord;

, Députée de Duplessis, Ministre de l'Emploi et Ministre responsable de la région de la Côte-Nord; Ainsi que Mme Louise Chabot , députée de Thérèse-de- Blainville .

, députée de Thérèse-de- . Le centre de formation continue des Patriotes du Centre de service scolaire des Mille Isles , mandataires du projet

, mandataires du projet Le regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides

Dysphasie Laurentides

SPHERE

Ainsi que le CISSS des Laurentides

Disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast.

Pour plus d'informations, consultez : https://i-tl.org/balado/

Intégration-Travail Laurentides (ITL) est un service spécialisé main-d'œuvre pour personnes handicapées. L'organisme Intégration-Travail Laurentides a la mission d'accompagner dans leur parcours professionnel des personnes vivant avec des défis à intégrer ou maintenir un emploi.

