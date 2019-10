Une nouvelle première pour les services bancaires numériques de la Banque CIBC : Remplacer instantanément une carte de crédit perdue ou volée au moyen de votre téléphone cellulaire

Une nouvelle fonctionnalité facilite considérablement la commande d'une nouvelle carte et son utilisation immédiate avec les portefeuilles mobiles

TORONTO, le 28 oct. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) offre maintenant à ses clients la possibilité de remplacer une carte de crédit perdue ou volée en quelques étapes simples grâce à son application mobile ou à ses services bancaires en ligne. Cette nouvelle carte peut être utilisée immédiatement par l'entremise de leur portefeuille mobile avant même son arrivée.

« La Banque CIBC est fière d'être la première des cinq grandes banques au Canada à offrir à ses clients la capacité de remplacer une carte de crédit perdue ou volée grâce à une application mobile ou un service bancaire en ligne, ce qui limite les inconvénients associés à l'attente de l'arrivée d'une nouvelle carte par la poste. Le client peut donc avoir l'esprit en paix, » mentionne Lynne Kilpatrick, chef des produits de cartes de la Banque CIBC.

Voici des fonctions du nouveau service :

Processus simplifié et convivial - une demande de carte de crédit de remplacement et son activation ne requièrent plus de conversation téléphonique, ce qui simplifie la vie des clients occupés.

- une demande de carte de crédit de remplacement et son activation ne requièrent plus de conversation téléphonique, ce qui simplifie la vie des clients occupés. Pratique et sans tracas - dans l'immédiat, votre carte perdue est désactivée et une carte de remplacement est commandée.

- dans l'immédiat, votre carte perdue est désactivée et une carte de remplacement est commandée. Carte de remplacement prête à utiliser instantanément sur votre cellulaire - pour nos clients qui utilisent déjà nos cartes dans un portefeuille mobile (Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay), la carte de remplacement est intégrée automatiquement et prête à être utilisée dans l'immédiat, éliminant le besoin d'attendre l'arrivée par la poste de la nouvelle carte.

pour nos clients qui utilisent déjà nos cartes dans un portefeuille mobile (Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay), la carte de remplacement est intégrée automatiquement et prête à être utilisée dans l'immédiat, éliminant le besoin d'attendre l'arrivée par la poste de la nouvelle carte. Configuration rapide avec Apple Pay et intégration à l'application - pour les clients qui n'ont pas configuré Apple Pay, la carte de remplacement peut être ajoutée à Apple Pay directement à partir de l'application mobile de la Banque CIBC le jour ouvrable suivant, ce qui vous permet d'effectuer vos achats avant l'arrivée de votre carte.

La capacité d'effectuer un remplacement d'une carte perdue ou volée au moyen d'un cellulaire ou en ligne s'inscrit dans la lignée des améliorations numériques récemment mises en œuvre. On peut penser notamment à la capacité de verrouiller ou de déverrouiller une carte de crédit, de recevoir des avis des opérations effectuées sur votre carte en temps réel, d'activer une carte instantanément ainsi que de faire un remplacement de carte endommagée en ligne ou avec l'application bancaire mobile.

« Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la Banque CIBC innove constamment afin d'offrir à ses clients une expérience qui comble leurs besoins et qui atteint leurs attentes toujours croissantes », ajoute Mme Kilpatrick.

En 2019, la Banque CIBC a été nommée meilleur fournisseur de services bancaires numériques au Canada par Global Finance, a gagné le prix JD Power pour la meilleure application mobile pour carte de crédit et a obtenu la plus haute note d'ensemble pour sa fonctionnalité et pour son expérience client parmi les applications bancaires mobiles canadiennes dans un rapport de Forrester (Tendances du secteur bancaire : Les applications mobiles canadiennes).

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kathryn Lawler, Affaires publiques : Kathryn.Lawler@cibc.com ou 416 242-1943

Related Links

www.cibc.com