UNE NOUVELLE PLAQUE COMMÉMORATIVE EN HOMMAGE À RENÉ LÉVESQUE DÉVOILÉE À QUÉBEC

QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Fondation René-Lévesque a dévoilé aujourd'hui une plaque commémorative devant le 965, Grande-Allée Ouest, à Québec, soit à quelques mètres du domicile où résidait la famille de René Lévesque à partir du début des années 1940, en collaboration avec les actuels propriétaires de la résidence.

La plaque comporte l'inscription suivante : « À partir du début des années 1940, cette maison a été le domicile familial d'un jeune homme qui allait plus tard diriger le Québec et marquer l'histoire : René Lévesque (1922-1987). »

L'événement a eu lieu en présence du maire de Québec, Bruno Marchand, du député de Jean-Talon, Pascal Paradis, de représentants de la Fondation René-Lévesque et de quelques membres de la famille de M. Lévesque. Cette dernière a aussi rendu accessibles certaines photos de l'époque où avait parfois été inscrite au stylo-bille l'adresse, sur le chemin Saint-Louis d'alors.

C'est la mère de René Lévesque, « Dame Diane Dionne-Pelletier » qui a fait construire la maison « à famille unique » sur l'ancien chemin Saint-Louis de Sillery, tel que l'atteste un mémoire signé le 26 juillet 1941 et devant être gardé sur le chantier; un document qui est possession des actuels propriétaires Caroline Paquet et Frédéric Brouillard. C'est durant la même année que René Lévesque est à CKCV en même temps qu'aux études, avant de travailler, l'année suivante, à titre d'annonceur pour Radio-Canada, qui est alors installée au Château Frontenac.

La présidente du conseil d'administration de la Fondation René-Lévesque, Martine Tremblay, a souligné la pertinence de marquer ainsi les divers endroits associés à la vie de René Lévesque et à son héritage. À Québec, une autre plaque de la Fondation René-Lévesque a été installée en 1995 devant la maison de la rue d'Auteuil où le 23e premier ministre vécut de 1977 à 1985. L'automne dernier, la Fondation dévoilait une plaque commémorant le lancement de campagne électorale de 1962 qui s'est fait à Shawinigan et qui portait en bonne partie sur la nationalisation de l'électricité.

« René Lévesque a sans contredit joué un rôle majeur dans l'histoire du Québec et de la ville de Québec, a affirmé le maire de Québec, Bruno Marchand. Son influence sur notre société, notre culture et la politique sont indéniables et nous sommes très heureux de voir s'ajouter une nouvelle trace de son passage dans notre ville. »

Pour le député Pascal Paradis, « René Lévesque est un géant de l'histoire du Québec ». Il ajoute : « Je suis ému de voir une étape de sa vie commémorée dans la circonscription de Jean-Talon. C'est ici, après avoir fréquenté trois grandes institutions d'enseignement de notre Capitale-Nationale, que René Lévesque a décidé de partir en Europe comme journaliste pour informer les Québécois de la deuxième guerre mondiale. Une expérience qui marquera le futur premier ministre. »

À propos de la Fondation René-Lévesque

La Fondation René-Lévesque est un organisme sans but lucratif, libre de toute affiliation politique, officiellement reconnu comme organisme de bienfaisance. Sa mission est de faire connaitre l'immense héritage de René Lévesque, tout en étant un acteur incontournable dans la valorisation et l'actualisation des idées et convictions qui ont fondé sa vision d'une nation informée, fière de son identité et pleinement active dans le monde. Les Québécoises et Québécois sont invités à soutenir financièrement la Fondation René-Lévesque et ses activités, en visitant le site www.fondationrene-levesque.org. À l'onglet « Faire un don », ils pourront faire une contribution en ligne ou trouver un formulaire pour lui faire parvenir un chèque.

Photos : De la famille, à l'époque, et de l'événement

