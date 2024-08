LA GRANDE MURALE EN HOMMAGE À RÉNÉ LÉVESQUE INAUGURÉE À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 23 août 2024 /CNW/ - « Monumentale », « emblématique », « gigantesque », « impressionnante », « quelque chose comme une grande murale » : l'œuvre en hommage à René Lévesque qui suscite déjà une vague d'émotion et d'admiration a été inaugurée aujourd'hui à Montréal.

L'événement survient à quelques heures du 102e anniversaire de naissance de René Lévesque (né le 24 août 1922) et à quelques jours du 47e anniversaire de ce qu'on appelle aussi communément la « loi 101 » (adoptée le 26 août 1977). Il s'est tenu en présence, entre autres, du ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, de l'ancien premier ministre du Québec et président d'honneur de l'Année Lévesque, M. Lucien Bouchard, de représentants des groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, de la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, de la mairesse de l'arrondissement Villeray - St-Michel - Parc-Extension, Mme Laurence Lavigne Lalonde et de représentants de la Fondation René-Lévesque et de MU.

Magnifique portrait, l'œuvre sur cinq étages a été produite par l'organisme MU et réalisée en juillet par l'artiste Kevin Ledo. Sur quelque 400 mètres carrés y voit un René Lévesque au regard perçant, une fleur de lys et une citation inspirante : « Que s'affirme un peuple libre qui puisse exprimer en français, avec son accent à lui, toutes les dimensions du monde d'aujourd'hui ». Elle demeurera bien visible aux yeux des millions d'automobilistes qui circulent sur la voie de service et l'autoroute 40, en direction Est, tout comme pour les piétons qui se déplacent dans le quartier, à quelques minutes du métro Crémazie.

Durant les semaines de travail de l'artiste, des automobilistes ont marqué un arrêt sur leur route pour lui serrer la main et le remercier, a-t-il relaté. Des résidents du quartier s'arrêtaient aussi quotidiennement, aux pieds de l'édifice, pour voir l'évolution du travail minutieux, en étant émus par la beauté du résultat.

À l'origine même du projet, la Fondation René-Lévesque souhaite remercier ses partenaires (dont MU, la SQI et l'arrondissement de Villeray - St-Michel - Parc-Extension et, de façon particulière, le ministère de la Langue française), de même que ceux qui ont soutenu au départ l'Année Lévesque, une initiative présentée par Québecor, en collaboration avec Hydro-Québec et avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Pour l'organisme de bienfaisance, la murale deviendra une forme de legs de l'Année Lévesque, une nouvelle façon d'ancrer la mémoire de l'homme dans la ville.

« C'est avec beaucoup d'émotion que je participe, au nom du gouvernement du Québec, à l'inauguration de cette murale rendant hommage à un illustre Québécois. Le premier ministre René Lévesque a marqué à jamais notre histoire et son héritage continue d'inspirer nos efforts de préservation du caractère distinct de notre identité nationale. Comme legs important, il aura fait adopter, en 1977, la Charte de la langue française. Une loi qu'il disait être une affirmation claire, vigoureuse et sans détour de la primauté de la langue française. Ce fut un réel honneur de contribuer aux efforts qui ont mené à l'immortalisation de l'esprit visionnaire de M. Lévesque. Cette œuvre sera vue, à mon grand bonheur, par les nombreuses personnes qui sillonnent les rues de Montréal. »

À propos de la Fondation René-Lévesque

La Fondation René-Lévesque est un organisme sans but lucratif, libre de toute affiliation politique, officiellement reconnu comme organisme de bienfaisance. Sa mission est de faire connaitre l'immense héritage de René Lévesque, tout en étant un acteur incontournable dans la valorisation et l'actualisation des idées et convictions qui ont fondé sa vision d'une nation informée, fière de son identité et pleinement active dans le monde. Les Québécoises et Québécois sont invités à soutenir financièrement la Fondation René-Lévesque et ses activités, en visitant le site www.fondationrene-levesque.org. À l'onglet « Faire un don », ils pourront faire une contribution en ligne ou trouver un formulaire pour lui faire parvenir un chèque.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 17 ans, MU a réalisé plus de 230 murales d'envergure et pérennes dans tous les quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

