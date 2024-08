AVIS AUX MÉDIAS - CÉRÉMONIE D'INAUGURATION DE LA MURALE EN HOMMAGE À RÉNÉ LÉVESQUE

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - La Fondation René-Lévesque et l'organisme MU convient les représentants des médias à assister à une cérémonie au cours de laquelle sera inaugurée la murale en hommage à René Lévesque qui est bien visible depuis la voie de service et l'autoroute 40, en direction Est. Elle a été produite récemment par l'organisme de bienfaisance MU et réalisée par le muraliste Kevin Ledo.

L'événement aura notamment lieu en présence du ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, de l'ancien premier ministre du Québec et président d'honneur de l'Année Lévesque, M. Lucien Bouchard, de représentants des groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, de la mairesse de l'arrondissement Villeray - St-Michel - Parc-Extension, Mme Laurence Lavigne Lalonde et de représentants de la Fondation René-Lévesque et de MU. Il se déroulera à quelques heures du 102e anniversaire de naissance de René Lévesque (né le 24 août 1922) et à quelques jours du 47e anniversaire de ce qu'on appelle aussi communément la « loi 101 » (adoptée le 26 août 1977). Vous avez donc rendez-vous :

QUAND : Le vendredi 23 août, à 10 h

OÙ : Du côté ouest du 190, boul. Crémazie Est (espace attenant au quai de chargement

accessible par l'avenue Casgrain, du côté ouest de l'édifice)

Montréal (QUÉBEC) H2P 1E2

