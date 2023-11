Une nouvelle place publique dédiée à la diffusion artistique inaugurée dans le Vieux-Montréal : la place du Sable-Gris

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, le conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, accompagnés de la fondatrice et directrice artistique de la Fonderie Darling, Caroline Andrieux, ont inauguré aujourd'hui la nouvelle place publique située sur la rue Ottawa, entre les rues Prince et Queen. Ainsi naît la place du Sable-Gris, dont le nom évoque le patrimoine immatériel associé à l'histoire industrielle du Vieux-Montréal. Il fait référence à une technique de fonte de pièces de métal développée à la fonderie Darling, dite « au sable gris ».

Place du Sable-Gris @ arrondissement de Ville-Marie, Marius Gellner, photographe (Groupe CNW/Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal))

« Je suis ravie que cette partie de la rue Ottawa, fermée à la circulation, soit définitivement consacrée à la diffusion culturelle et artistique. Cette nouvelle place du Sable-Gris, déjà animée pendant la période estivale depuis plusieurs années par la Fonderie Darling, célèbre le passé industriel du secteur dans une facture toute contemporaine. Cet espace végétalisé sera aussi une place pour toutes et tous dans un quartier en pleine transformation avec l'arrivée de nombreuses unités d'habitation », s'est réjoui la mairesse Valérie Plante.

« C'est avec grand enthousiasme que nous célébrons avec l'arrondissement de Ville-Marie, l'aboutissement de ce projet de longue haleine, construit autour de la mobilisation citoyenne et d'une profonde certitude que l'art dans l'espace public agit comme vecteur de cohésion sociale » a renchéri Caroline Andrieux, fondatrice et directrice artistique de la Fonderie Darling.

Une nouvelle place publique vivante et invitante

Située au cœur de l'ancien Faubourg des Récollets, cette place de près de 1 000 mètres carrés aura plus d'une vocation. Place publique pour le quartier et ses occupants avant tout, elle a été conçue pour permettre l'expression artistique et événementielle de ses utilisatrices et utilisateurs et pour la tenue d'animations culturelles de toutes sortes.

Réalisée par la firme d'architecture de paysage Daoust-Lestage Lizotte+Stecker, la place du Sable-Gris propose un équilibre parfait entre verdure, aménagements et mobilier contemporain. Elle accueille plusieurs arbres et végétaux pour une meilleure gestion des eaux de pluie et réduire les îlots de chaleur. Un grand banc linéaire de près de 60 mètres ainsi qu'une arche métallique symbolique rappellent l'histoire industrielle de la fonderie Darling. Cette arche évoque la mémoire des ponts roulants qui caractérisaient les activités aujourd'hui disparues du secteur. L'artefact contemporain permet une troisième dimension à l'espace public et s'offre comme support à des installations et performances artistiques éphémères. Enfin, le grand parvis, unifié par une surface texturée en béton clair avec insertions de pierres polies, ne laissera personne indifférent avec son effet « terrazzo » naturel des plus réussis; il est inspiré de la fonte vue au microscope.

Un concept développé en mode « co-construction » avec le milieu

En raison de sa proximité avec la Fonderie Darling et de son important apport à la communauté du quartier, l'arrondissement de Ville-Marie a tenu à mettre à profit la contribution de celle-ci au processus de co-construction. Le Collectif Place Publique a également pris part aux discussions menant à l'élaboration du concept. Étant riverain direct et propriétaire d'une portion de terrain de la future place publique, Hydro-Québec a également contribué au développement du projet.

« Aujourd'hui, on offre aux gens du secteur, familles, artistes, travailleuses et travailleurs du quartier, ainsi qu'aux touristes, un lieu de rassemblement agréable qui a été élaboré avec le milieu et qui est unique en son genre. C'est grâce à la collaboration avec nos précieux partenaires que nous pouvons créer, en respect avec le passé historique du lieu, un espace comme la place du Sable-Gris dans un secteur en plein développement de l'arrondissement », a ajouté Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques.

