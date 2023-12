TORONTO, le 19 déc. 2023 /CNW/ - D'un bout à l'autre du pays, lorsque les Canadiens passent aux véhicules électriques, ils contribuent à garder notre air pur, en plus d'économiser de l'argent sur leurs factures mensuelles en conduisant des voitures qui sont non seulement confortables et fiables, mais également moins chères à conduire et à entretenir. Dans cette optique, le gouvernement du Canada prend des mesures pour améliorer la disponibilité des véhicules électriques neufs partout au pays pour s'assurer que ceux qui sont prêts à changer de véhicule y ont accès.

C'est pourquoi aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé que le Canada a terminé l'élaboration de sa nouvelle norme sur la disponibilité des véhicules électriques visant à accroître l'approvisionnement en véhicules zéro émission propres, afin que ce type de véhicules soit disponible pour les Canadiens dans l'ensemble du pays. La norme s'ajoute aux autres mesures que le gouvernement fédéral s'affaire à mettre en place pour renforcer la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et les infrastructures connexes, afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de garantir à tous un environnement plus propre et plus sûr.

La norme veillera à ce que le Canada puisse atteindre une cible nationale voulant que la totalité des véhicules neufs vendus au Canada soient à zéro émission d'ici 2035. De plus, des cibles intermédiaires d'au moins 20 p. 100 de tous les véhicules vendus d'ici 2026 et d'au moins 60 p. 100 d'ici 2030 favoriseront l'approvisionnement des marchés canadiens au lieu des marchés étrangers, réduiront les temps d'attente des clients et feront en sorte que les Canadiens aient accès aux véhicules les plus récents, abordables et à la fine pointe de la technologie qui seront mis en marché au cours des prochaines années. La norme sur la disponibilité des véhicules électriques aide le Canada à rester en phase avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et plusieurs autres grandes économies, qui ont tous pris des mesures pour réduire les émissions et mettre plus de véhicules électriques sur les routes.

Déjà, le marché canadien des véhicules à passagers se tourne rapidement vers les véhicules zéro émission. Alors que le prix de certains modèles a diminué et que le prix de l'essence demeure volatil, la demande pour des véhicules électriques croît d'année en année. Lors du plus récent trimestre uniquement, un nouveau véhicule sur huit vendus au Canada était un véhicule zéro émission. De plus, la Colombie-Britannique et le Québec ont déjà mis en place des normes similaires, et ces dernières portent leurs fruits, puisque les véhicules électriques neufs représentent une vente sur cinq dans ces provinces.

Le choix de conduire un véhicule électrique est l'option la plus abordable à long terme. Les coûts de recharge peuvent être aussi modiques que 10 dollars par 400 kilomètres, et sur un horizon de dix ans, le coût cumulatif moyen rattaché à la possession d'un véhicule électrique à hayon est de 48 943 dollars, tandis que celui d'un véhicule équivalent à essence s'élève à 82 515 dollars. Les experts estiment qu'en tenant compte des incitatifs fédéraux (jusqu'à 5 000 dollars), des incitatifs provinciaux et territoriaux (par exemple, jusqu'à 7 000 dollars au Québec) et de la réduction des frais d'utilisation et d'entretien associés aux batteries, le seuil de rentabilité de nombreux modèles par rapport aux véhicules à essence est atteint en quatre ans, et pour certains modèles, en moins d'un an.

Les progrès réalisés dans la technologie des batteries ont permis d'améliorer leur performance par temps froid et de faire passer à plus de 400 kilomètres l'autonomie d'une foule de modèles déjà sur le marché, ce qui représente une grande amélioration par rapport aux modèles moins récents. Les véhicules entièrement électriques, les hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible offrent tous différentes options aux consommateurs qui souhaitent acquérir un nouveau véhicule. Bien qu'environ 80 p. 100 des propriétaires de véhicules électriques actuels choisissent de recharger leurs véhicules à la maison, le gouvernement du Canada investit 1,2 milliard de dollars pour soutenir l'installation de 84 500 bornes de recharge dans l'ensemble du pays d'ici 2029, un effort qui s'ajoute à ceux déployés par les entreprises et les autres gouvernements afin d'améliorer l'infrastructure de recharge au pays.

Le virage vers les véhicules électriques permet également de réduire grandement la pollution atmosphérique. Une analyse de Santé Canada révèle qu'en règle générale, les émissions de l'ensemble des véhicules routiers contribuent chaque année à environ 1 200 décès prématurés et à des millions de problèmes de santé non mortels, ce qui entraîne un coût économique total estimé à 9,5 milliards de dollars par année. Le virage vers les véhicules électriques aura des retombées sur la qualité de l'air qui seront particulièrement importantes pour 40 p. 100 des Canadiens qui vivent près de routes et d'autoroutes achalandées et qui sont exposés à des concentrations élevées de pollution.

La norme a été orientée par de vastes consultations qui se sont déroulées au cours des deux dernières années, et elle repose sur une approche progressive qui permet une transition graduelle et ordonnée vers un avenir carboneutre. De nouveaux investissements de plus de 34 milliards de dollars ont été injectés par des fabricants d'automobiles et de batteries depuis 2020 et s'inscrivent dans la transition vers la production de véhicules électriques et l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement en batteries en sol canadien, ce qui créera et maintiendra des centaines de milliers d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens au sein d'une chaîne d'approvisionnement automobile moderne.

Couplée aux investissements effectués dans l'infrastructure de recharge et la fabrication de batteries et d'automobiles ainsi qu'aux incitatifs offerts aux consommateurs pour l'achat de véhicules électriques neufs, la nouvelle norme sur la disponibilité des véhicules électriques est un élément supplémentaire d'un plan global visant à faire en sorte que les Canadiens puissent profiter pleinement d'un avenir axé sur les véhicules électriques.

Citations

« Il y a un désir croissant chez un grand nombre de Canadiens de passer à un mode de transport plus propre, car il s'agit d'une solution gagnante sur les plans de l'épargne, de la santé et de l'environnement. La mise en place d'une norme sur la disponibilité des véhicules électriques concrétise un engagement clé de notre plan climatique. L'augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes est un autre exemple de mesures que nous prenons pour lutter contre les changements climatiques, tout en contribuant à rendre le coût de la vie plus abordable. Et les investissements que nous effectuons pour faire du Canada un acteur majeur dans la chaîne mondiale de fabrication de véhicules électriques et d'approvisionnement des batteries montrent que nous saisissons les possibilités économiques offertes par la nouvelle économie à faibles émissions de carbone. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Grâce à la Stratégie pour un gouvernement vert, nous faisons preuve de leadership en écologisant nos propres activités, notamment en électrifiant nos véhicules. Nous avons déjà constaté une réduction de 40 p. 100 des émissions provenant des véhicules routiers et nous progressons dans la transition vers 100 p. 100 de véhicules à zéro émission d'ici 2030. Cette nouvelle norme sur la disponibilité des véhicules électriques aidera le Canada à atteindre son objectif et constitue une bonne nouvelle pour les Canadiens. Nous continuerons à prendre les mesures nécessaires pour passer à la carboneutralité d'ici 2050. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

« La population canadienne se tourne de plus en plus vers les véhicules zéro émission. L'instauration de la norme sur la disponibilité des véhicules électriques veillera à ce que les Canadiens aient plus de choix et davantage d'options abordables lorsqu'ils souhaitent acquérir un véhicule zéro émission. Ces mesures aideront à créer des emplois dans l'ensemble du Canada et nous rapprochent de nos ambitieuses cibles de vente de véhicules zéro émission. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

« Ces règlementations marquent une étape concrète dans la lutte contre les changements climatiques au Canada. Étant donné que de plus en plus de véhicules zéro émission circulent sur les routes canadiennes, nous pouvons nous attendre à une diminution de la pollution causée par la circulation dans nos communautés. Il en découlera des effets avantageux immédiats sur la santé, qui ne cesseront de croître au fil du temps. En réduisant la pollution atmosphérique causée par les véhicules routiers, nous pouvons réduire les risques pour la santé pour les Canadiens de tous âges. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Les véhicules zéro émission sont un élément essentiel d'un avenir à faibles émissions de carbone au Canada. En se tournant vers ces véhicules, les conducteurs réduisent leurs factures, favorisent la qualité de l'air dans les collectivités et soutiennent des projets porteurs d'emplois dans toute la chaîne d'approvisionnement canadienne des véhicules électriques, qui est en pleine croissance. L'annonce d'aujourd'hui soutiendra encore plus le déploiement des véhicules zéro émission et de l'infrastructure de recharge connexe dans toutes les régions du pays. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les Canadiens sont des chefs de file dans l'édification d'un avenir de transports durables, et le gouvernement du Canada soutient leurs efforts. Cette année, partout au pays, nous avons déployé des dizaines de milliers de bornes de recharge pour véhicules électriques, et nous avons réalisé des projets sans précédent créateurs d'emplois dans l'ensemble de la chaîne de valeur des minéraux critiques et des batteries. L'annonce d'aujourd'hui s'appuiera sur ce soutien et aidera à faire en sorte que la population canadienne ait accès à ces véhicules électriques. »

- Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Selon les estimations, de 2024 à 2050, le virage vers les véhicules électriques fera épargner 36,7 milliards de dollars aux propriétaires en coûts d'énergie, puisque le prix de l'électricité est beaucoup plus bas que le prix des ravitaillements à la pompe. Par exemple, un déplacement de 400 kilomètres coûte environ 10 dollars en électricité pour un véhicule électrique de taille moyenne, comparativement à des frais d'environ 50 dollars pour son pendant à essence.

en électricité pour un véhicule électrique de taille moyenne, comparativement à des frais d'environ pour son pendant à essence. Selon les prévisions, l'objectif visant à faire en sorte que la totalité des véhicules neufs vendus soient des véhicules électriques d'ici 2035 réduira de plus de 360 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui préviendra des dommages de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Selon S&P Global, au Canada , les immatriculations de véhicules légers zéro émission neufs ont atteint 13,3 p. 100 (ou 1 véhicule neuf sur 8) au troisième trimestre de 2023. Il s'agit d'une hausse de 40 p. 100 par rapport au troisième trimestre de 2022.

, les immatriculations de véhicules légers zéro émission neufs ont atteint 13,3 p. 100 (ou 1 véhicule neuf sur 8) au troisième trimestre de 2023. Il s'agit d'une hausse de 40 p. 100 par rapport au troisième trimestre de 2022. Jusqu'à présent, le programme d'incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission du gouvernement du Canada a aidé plus de 300 000 automobilistes à se tourner vers ce type de véhicules, grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 000 dollars .

a aidé plus de 300 000 automobilistes à se tourner vers ce type de véhicules, grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 . À l'heure actuelle, il y a quelque 25 000 bornes de recharge publiques au Canada , dont plus de 10 000 ont été financées par le gouvernement du Canada . Depuis 2016, le gouvernement du Canada a sélectionné plus de 42 000 bornes de recharge pour véhicules électriques à des fins de financement, et il s'attend à en déployer 84 500 d'ici 2029.

, dont plus de 10 000 ont été financées par le gouvernement du . Depuis 2016, le gouvernement du a sélectionné plus de 42 000 bornes de recharge pour véhicules électriques à des fins de financement, et il s'attend à en déployer 84 500 d'ici 2029. Plus de 50 modèles sont admissibles à l'incitatif fédéral pour l'achat de véhicules zéro émission en 2023, soit une hausse de 80 p. 100 par rapport à 2019.

Le secteur de l'automobile a injecté 14 milliards de dollars dans le produit intérieur brut du Canada en 2022, et il constitue l'une des plus importantes industries d'exportation du pays.

en il constitue l'une des plus importantes industries d'exportation du pays. Le secteur de l'automobile emploie plus de 500 000 Canadiens. Les investissements visant à soutenir la fabrication de véhicules électriques et la technologie des véhicules électriques permettront au Canada de demeurer un joueur clé dans l'industrie automobile moderne.

