Mise à jour - Une nouvelle maison pour aider les femmes dans le besoin voit le jour à Montréal

Veuillez noter que vous auriez dû lire Les Appartements Marguerite comme nom de projet en remplacement de La Maison Marguerite II

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal sont heureuses d'annoncer l'ouverture d'un nouveau bâtiment de 26 logements pour La Maison Marguerite, un organisme qui vient en aide aux femmes dans le besoin, dont plusieurs ont vécu de la violence conjugale.

Financé en partie par une subvention de plus de 1,7 M$ provenant du programme AccèsLogis Québec de la SHQ, Les Appartements Marguerite est un projet d'habitation de 6,2 M$ qui accueille des femmes seules en difficulté et leur permet de se loger en toute sécurité.

La Ville de Montréal investit plus de 850 000 $, notamment par le biais du Fonds du logement social métropolitain de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Soulignons également qu'une subvention récurrente de 78 000 $ en soutien communautaire est accordée par le ministère de la Santé et des Services sociaux à la Maison Marguerite dans le cadre de ce projet.

Le nouveau bâtiment offre un hébergement permanent à des femmes aux revenus faibles ou modestes, qui ont vécu des difficultés les ayant menées à une instabilité résidentielle. Les locataires bénéficieront également d'un soutien visant à assurer leur bien-être et leur réinsertion sociale.

Citations :

« Je salue tout le travail accompli par les responsables de La Maison Marguerite de Montréal. Cet organisme contribue à l'amélioration des conditions de vie des femmes de son milieu depuis maintenant plus de 40 ans. L'ajout de 26 nouveaux logements abordables, destinés à des femmes en quête de stabilité résidentielle permettra à plusieurs de s'engager vers un nouveau départ. Je suis fière du travail accompli par la Société d'habitation du Québec, par l'organisation et par ses partenaires. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécoises puissent trouver un milieu de vie qui correspond à leurs besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l'expertise d'organismes engagés comme La Maison Marguerite qui, depuis des années, ont aidé des centaines de femmes en difficulté à s'en sortir. La crise sanitaire qui perdure affecte les populations les plus vulnérables. Il faut continuer à améliorer l'offre de logements sociaux et favoriser l'accès à un logement convenable pour toutes et tous. L'habitation est un dossier prioritaire pour notre administration et nous continuons à travailler sans relâche pour que chaque Montréalaise et chaque Montréalais puisse se loger avec dignité. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Ce projet trouve son origine dans notre volonté d'assurer aux femmes que nous accompagnons à La Maison Marguerite, un véritable lieu de résidence où elles pourront enfin s'établir de façon stable, sécuritaire et durable. Sans la contribution du secteur public, Les Appartements Marguerite n'aurait pas vu le jour. Nous remercions sincèrement nos bailleurs de fonds: le programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec, la Ville de Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal, Transition énergétique Québec, la Société canadienne d'hypothèque et de logement ainsi que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour le programme de soutien communautaire en logement social. »

Nathalie Fortier, présidente du conseil d'administration de La Maison Marguerite de Montréal inc.

Faits saillants :

Les locataires de Les Appartements Marguerite pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de 447 460 $, répartie sur 5 ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de 447 460 $, répartie sur 5 ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal. Transition énergétique Québec a de son côté investi 52 000 $ afin que l'immeuble réponde aux normes de certification Novoclimat.

Le projet a été réalisé avec l'aide du groupe de ressources techniques Atelier Habitation Montréal et s'inscrit dans le cadre du Plan d'action montréalais en itinérance.

Depuis sa fondation en 1977, La Maison Marguerite a pour mission d'accueillir inconditionnellement les femmes les plus démunies de la société. Au fil des ans, les services qu'elle leur offre se sont multipliés pour s'inscrire sur un véritable continuum allant de l'hébergement d'urgence à un hébergement permanent avec soutien en logement social.

La Ville de Montréal mène des actions concrètes de lutte et de prévention de l'itinérance. Parmi celles-ci, la construction de logements sociaux associée à du soutien communautaire, comme le projet Les Appartements Marguerite, arrive au premier plan. L'adoption sous peu du Règlement pour une métropole mixte est un autre outil qui permettra d'équilibrer les offres de logements sociaux, abordables et familiaux à Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

