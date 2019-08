Une nouvelle installation polyvalente à Ajax profitera aux enfants ayant des besoins spéciaux de la région de Durham et à leur famille

OSHAWA, ON, le 8 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans des infrastructures sociales permettant aux enfants et à leur famille d'accéder aux programmes et aux services dont ils ont besoin sont essentiels pour bâtir des collectivités dynamiques pour tous, où tous les Canadiens ont la chance de réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, député d'Ajax, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Jennifer O'Connell, députée de Pickering‑Uxbridge, l'honorable Rod Phillips, ministre des Finances de l'Ontario, John Henry, président de la région de Durham, et Shaun Collier, maire d'Ajax, ont annoncé le financement de la construction du nouveau centre pour enfants Grandview, à Ajax.

Ce projet prévoit la construction d'une installation polyvalente accessible au public à Ajax, afin de répondre à la demande croissante en matière de thérapie et de soutien aux enfants ayant des besoins spéciaux et à leur famille, dans la région de Durham. Une fois achevée, cette installation de 130 000 pieds carrés permettra de fournir des services à plus de 10 000 enfants et à leurs familles. Il générera plus de 80 000 visites par année, ce qui contribuera à réduire la liste d'attente de plus de 3 900 enfants.

Le gouvernement du Canada investit un montant maximal de 17,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 31 millions de dollars au projet, et la campagne Believe de la Grandview Children's Centre Foundation, qui comprend des contributions de la région de Durham et de la ville d'Ajax, alloue 13,5 millions de dollars au titre des coûts du projet.

Citations

« Fournir aux collectivités de tout le Canada des infrastructures sociales modernes est essentiel pour leur assurer un avenir sain et durable. Le nouveau centre pour enfants Grandview permettra à de nombreux enfants de la région de Durham et à leur famille d'avoir accès aux services et au soutien dont ils ont besoin pour les années à venir. »

L'honorable Mark Holland, député d'Ajax, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le nouveau centre pour enfants Grandview à Ajax répond à une demande croissante de programmes et de services pour les enfants ayant des besoins spéciaux et leur famille dans la région de Durham. Une fois terminée, la nouvelle installation renforcera nos collectivités en offrant aux enfants et à leurs familles le soutien dont ils ont besoin pour avoir toutes les chances de réussir. »

Jennifer O'Connell, députée de Pickering-Uxbridge

« L'annonce d'aujourd'hui est le début d'un excitant chapitre pour Grandview, et c'est un immense honneur pour nous d'y prendre part. En conséquence de la générosité de nombreux partenaires et promoteurs, Ajax accueillera bientôt un nouveau centre de traitement à la fine pointe de la technologie. Grâce aux principaux programmes et services qui y seront offerts, cette installation améliorera la vie de nombreux enfants de la région de Durham et de leur famille. Bienvenu à Ajax, Grandview. »

Shaun Collier, maire de la Ville d'Ajax

« L'histoire inspirante de Grandview a commencé en 1953, avec des parents déterminés d'Oshawa. Depuis, Grandview n'a cessé d'évoluer pour desservir de plus en plus d'enfants ayant des limitations physiques et développementales et leur famille. La gamme de services offerts, qui croît constamment afin de répondre aux besoins spéciaux de toujours plus d'enfants, fait vraiment une différence dans la vie de ces personnes. Il s'agit d'une bonne histoire pour les médias, sur les 1000 enfants de Grandview et leur famille qui profiteront des services de qualité en matière de traitement et de thérapie offerts ici. La région de Durham se réjouit de cet investissement dans nos enfants. »

John Henry, président régional de Durham

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le financement fédéral accordé à ce projet dans le cadre du volet Collectivités, Culture et Loisirs du plan d'infrastructure Investir au Canada est octroyé dans des circonstances exceptionnelles.

est octroyé dans des circonstances exceptionnelles. De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Émilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Rachael Matheson, Agente principale des communications, Ville d'Ajax, 905-619-2529, poste 3377, rachael.matheson@ajax.ca; Tania Laverty, Gestionnaire, Communications, Région de Durham, 905-668-7711, poste 3813, tania.laverty@durham.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca