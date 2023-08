Une nouvelle initiative pour une offre accrue de soutien en santé psychologique dans les milieux de travail, note la FCCQ

MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tient à saluer l'annonce du lancement de l'action de promotion de la santé psychologique dans les milieux de travail. Cette nouvelle initiative du ministre du Travail, Jean Boulet, en collaboration avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), a pour objectif d'offrir un meilleur support aux entreprises afin de mieux répondre aux enjeux des risques psychosociaux.

Une nouvelle aide adaptée afin de mieux informer les employeurs

Le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 prévoit l'ajout de 18 conseillers en santé psychologique qui seront responsables de la promotion de la santé mentale au travail. Pour la FCCQ, cela devrait permettre à la CNESST de soutenir les milieux de travail pour la prise en charge des risques psychosociaux.

« Cette nouvelle initiative confirme la volonté de la CNESST de mettre l'accent sur le soutien, la sensibilisation et l'accompagnement des employeurs confrontés à des enjeux de santé mentale. Il s'agit d'une approche préventive qui pourrait permettre de mieux cibler les risques et les solutions afin de promouvoir la santé et sécurité dans les milieux travail » a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

L'importance d'un soutien bonifié aux entreprises

Pour la FCCQ, il sera essentiel que les PME québécoises, en particulier celles qui ont peu de ressources, soient au cœur de ce nouveau plan d'action du gouvernement. La prise en charge des risques psychosociaux peut être un enjeu complexe qui nécessite une attention particulière. Selon un coup de sonde effectué en mai dernier auprès des membres de la FCCQ, 74 % des participants ont indiqué avoir déjà fait face à des enjeux liés à la santé mentale d'un dirigeant ou d'un employé.

« Avec la pénurie de main-d'œuvre et l'anxiété expérimentée durant la pandémie, il n'est pas étonnant que plusieurs employeurs aient été confrontés à des problèmes de santé mentale sur les lieux du travail. Qu'il s'agisse de travailleurs ou même des dirigeants, très peu d'entreprises estiment avoir les ressources nécessaires pour bien gérer les enjeux liés à la santé psychologique. 52 % des membres ont déclaré ne pas être suffisamment outillés pour répondre à un enjeu de santé mentale au travail », a conclu Charles Milliard.

La FCCQ tient à rappeler que la CNESST à développer des outils qui peuvent être fort utiles pour les employeurs. Pour découvrir ces outils, veuillez consulter le lien suivant :

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/sante-psychologique/facteurs-risques-psychosociaux-lies-au-travail

