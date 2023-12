Une nouvelle initiative afin de valoriser nos produits de l'érable

GRANBY, QC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie de l'érable (CIE), une organisation affiliée au Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), se réjouit vivement de l'initiative du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, qui a déposé un projet de loi visant à instaurer officiellement au Québec une Journée nationale de l'érable, reconnue par l'Assemblée nationale. Cette proposition découle des actions entreprises dans le cadre du Programme de développement des marchés bioalimentaires (PDMB) du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administré par le CTAQ.

Entourant Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, au centre, André Lamontagne, ministre du MAPAQ, Louis Turenne, DG The Maple Treat Corporation, Martin Bernard (Industries Bernard&Fils), Jean Marc Lavoie, DG du CIE, Isabelle Lapointe, DG des PPAQ et Luc Goulet, président des PPAQ. (Groupe CNW/CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec))

Dans l'exécution de son mandat au sein du PDMB, le CIE a conçu la notion d'une Journée nationale de l'érable afin de sensibiliser le public à l'importance de cet aliment emblématique du Québec. Le projet a été présenté au ministre André Lamontagne grâce à l'appui du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et a été officiellement déposé à l'Assemblée nationale aujourd'hui.

Pour Jean-Marc Lavoie, directeur général du CIE, cette initiative exceptionnelle met en lumière l'ensemble de l'industrie de l'érable. « Beaucoup de chemin a été parcouru depuis que nous avons imaginé ce projet. Je tiens à remercier particulièrement le député Samuel Poulin qui a su porter une oreille attentive et comprendre toute l'importance de notre démarche dès nos premières discussions. Une étape importante est franchie aujourd'hui quant à la reconnaissance de notre industrie et par le fait même, d'un secteur phare du développement économique au Québec » déclare-t-il.

Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ, se réjouit également des résultats atteints grâce au PDMB, dont elle assume la supervision. « Cette réalisation plus que concrète démontre à quel point une initiative collective bien encadrée peut livrer des résultats extraordinaires. Cette collaboration avec le MAPAQ fera naître d'autres belles initiatives que nous avons bien hâte de communiquer. Bravo à tous ceux et celles qui travaillent à mettre en lumière les transformateurs alimentaires au Québec » souligne-t-elle.

Fondé en 2002, le Conseil de l'industrie de l'érable (CIE), affilié au Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), représente 34 membres transformateurs-acheteurs autorisés de sirop d'érable qui, ensemble, achètent la quasi-totalité du sirop d'érable en vrac vendus par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Ses membres exportent des produits d'érable pour plus de 600 M$ dans une soixantaine de pays.

Le CIE a pour mission de représenter les acheteurs autorisés dans la négociation et l'application de la convention de mise en marché de sirop d'érable au Québec ainsi que d'intervenir auprès des acteurs de l'industrie et des instances gouvernementales pour établir une industrie prospère et durable mettant en marché un produit reconnu pour sa qualité faisant la renommée du savoir-faire québécois.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

Renseignements: Information: Jean Marc Lavoie, Directeur général, Conseil de l'industrie de l'érable (CIE), [email protected] | 819 552 3212