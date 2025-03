Le CTAQ souligne ses 25 ans d'impact avec un nouveau positionnement stratégique

MONT-TREMBLANT, QC, le 28 mars 2025 /CNW/ - Depuis 25 ans, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est au cœur du développement et de la compétitivité de l'industrie alimentaire québécoise. Aujourd'hui, afin de marquer ce jalon important, les membres et partenaires du CTAQ se sont réunis lors de son congrès annuel pour assister au dévoilement de son nouveau positionnement stratégique sous la signature Le Pouvoir de transformer.

Une réponse stratégique adaptée aux réalités de l'industrie alimentaire

L'industrie alimentaire traverse une ère de transformation, marquée par des défis sans précédent : pressions économiques, évolution technologique, exigences environnementales, pénurie de main-d'œuvre et plus encore. Dans ce contexte, le CTAQ renforce son engagement à être un partenaire stratégique incontournable pour ses membres, offrant les outils, l'expertise et le réseau nécessaires pour leur permettre de performer dans le changement et accélérer leur compétitivité.

« Le CTAQ est bien plus qu'un regroupement d'entreprises, il est une puissance collective qui propulse l'excellence et la croissance durable du secteur. Depuis 25 ans, nous avons vu évoluer le CTAQ pour devenir un acteur clé du Québec. Cette croissance, nous devons continuer de la bâtir ensemble, en unissant nos forces. Aujourd'hui, nous allons plus loin en affirmant notre rôle comme véritable partenaire de croissance pour nos membres », déclare Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ.

Une nouvelle identité de marque forte qui reflète un impact réel

Ce repositionnement stratégique s'accompagne d'une identité visuelle repensée, conçue en collaboration avec un partenaire de longue date, l'agence PIGEON, afin de refléter l'évolution et la puissance collective du CTAQ.

« Ce mandat était plus qu'un projet pour nous, c'est notre contribution à l'essor et au développement de l'industrie alimentaire. Il dépasse le simple exercice de rebranding. Il s'agit d'une affirmation forte du rôle stratégique du CTAQ dans un secteur clé de l'économie québécoise », souligne Stéphane Crevier, vice-président stratégie de marque chez PIGEON.

En se dotant d'un nouveau positionnement puissant et mobilisateur, le CTAQ réaffirme son rôle clé comme moteur d'excellence et de compétitivité pour une industrie alimentaire plus prospère.

« Cette année, le CTAQ célèbre fièrement ses 25 ans. Pour nous, c'est plus qu'un anniversaire, c'est reconnaître l'impact concret réalisé avec nos membres depuis toutes ces années. Cette nouvelle identité reflète notre évolution, notre ambition et notre engagement à continuer de faire une réelle différence pour notre industrie » mentionne Élisabeth Bélanger, présidente du conseil d'administration du CTAQ et présidente-directrice générale de Maison Orphée.

La transformation alimentaire : un moteur économique de premier plan pour le Québec

Générant un chiffre d'affaires de près de 40 milliards de dollars et 185 000 emplois directs et indirects, la transformation alimentaire est le premier secteur manufacturier en importance au Québec et est moteur économique pour la province.

Dans un contexte où la souveraineté alimentaire, la compétitivité des entreprises et la transition vers des pratiques durables sont des enjeux majeurs, le soutien des gouvernements est plus que jamais nécessaire. Investir dans l'industrie de la transformation alimentaire, c'est renforcer un secteur essentiel qui crée de la richesse, de l'emploi et assure une plus grande autonomie alimentaire pour le Québec.

Pour soutenir cette évolution, des politiques ambitieuses et des leviers financiers adaptés doivent être mis en place afin de permettre aux entreprises d'innover, d'améliorer leur productivité et de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des marchés internationaux. Le CTAQ poursuivra ses représentations afin de donner à l'industrie de la transformation alimentaire les moyens de ses ambitions.

À propos

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est le plus important regroupement en transformation alimentaire au Québec. Il rassemble plus de 600 entreprises membres de toutes tailles sous 14 associations, représentant ainsi 80 % du volume annuel d'affaires d'une industrie de près de 40 milliards de dollars.

Acteur clé du secteur, le CTAQ assure la représentation des intérêts de ses membres et propulse l'excellence et la croissance durable des transformateurs alimentaires en leur offrant les outils, l'intelligence d'affaires, l'expertise et le réseau pour leur permettre d'accélérer leur compétitivité.

